Tweede Kamer gaat bezoekers strenger controleren

Bezoekers van de Tweede Kamer krijgen vanaf april te maken met strengere veiligheidscontroles. Dat heeft de Tweede Kamer vrijdag bekend gemeld. Belangstellenden die een debat willen bijwonen op de publieke tribune moeten zich in het vervolg standaard legitimeren en hun naam en adresgegevens opgeven.

Nu moeten bezoekers door een veiligheidsscanner en worden hun jassen en tassen door beveiligers gecontroleerd. De identiteit van bezoekers wordt nog niet geregistreerd. De woordvoerder van de Kamer zegt dat “uit beveiligingsoogpunt is besloten dit in de toekomst wel te gaan doen, zodat duidelijk is wie er in huis zijn”. In eerste instantie gaat de Kamer alleen de binnenkomst van bezoekers registreren, het is de bedoeling dat “op termijn” ook genoteerd wordt wie weer naar buiten gaat.

Wat de concrete aanleiding is om de controles aan te scherpen wil de Tweede Kamer niet zeggen. In en rond het Kamergebouw zijn regelmatig incidenten. Vorig jaar maart probeerde een 65-jarige cannabisactivist zichzelf te verhangen op de publieke tribune boven de plenaire zaal. Vorige week nog werd een 38-jarige man uit Sneek opgepakt omdat hij dreigende taal uitte op het Binnenhof.

Of de aanscherping van de beveiliging tot veel langere wachtrijen bij de publieksingang zullen leiden, kan de Kamer niet voorspellen, maar de woordvoerder zegt dat de rijen “onze aandacht hebben”.