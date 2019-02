Tientallen doden onder wie bij geweldsuitbarsting in Nigeria

Aan de vooravond van de presidentsverkiezingen in Nigeria zijn bij een geweldsgolf in het midden van het land 66 mensen gedood, onder wie 22 kinderen en 12 vrouwen. De lichamen zijn volgens de lokale autoriteiten gevonden in acht verschillende dorpen in de deelstaat Kaduna, schrijft de BBC.

De moordpartijen lijken niks te maken te hebben met de verkiezingen van deze zaterdag. Daarbij wordt de 76-jarige huidige president Muhammadu Buhari uitgedaagd door de 72-jarige zakenmagnaat Atiku Abubakar.

Gouverneur Nasir El-Rufai zegt dat “criminele elementen” verantwoordelijk zijn voor de moorden en meldt dat er arrestaties zijn verricht. Hij roept iedereen op niet zelf wraak te gaan nemen.

Over de verdachten of het motief voor de slachtpartij zegt de gouverneur niks, maar het gebied wordt regelmatig geteisterd door aanvallen van bendes veedieven en extremistische religieuze groepen die elkaar naar het leven staan. Er is een voortdurende strijd gaande om het schaarse land en water.

Een inwoner van de deelstaat zegt tegen persbureau AP dat de slachtpartij van nu het gevolg is van gevechten tussen christelijke boeren en islamitische herders.

De lokale autoriteiten vragen bewoners met klem om de “vrede en harmonie” te bewaren voor de verkiezingen van zaterdag en geweld te vermijden.