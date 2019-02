Thuiskok Pizza Arrabiata

Dit is een van de eerste pizza’s die auteur Ken Forkish zelf maakte en verkocht in zijn Artisan Bakery in Portland.

Als het deeg in de koeling ligt, haal het dan 60 tot 90 minuten voor je gaat bakken uit de koelkast. Leg je pizzasteen op het bovenste rekje in de oven en verwarm je oven 45 minuten voor op 290 graden.

Bestuif je werkblad lichtjes met wat bloem. Leg je pizzaschep klaar en doe ook hier wat bloem op. Zet de grill van je oven aan, 10 minuten voor je de pizza gaat bakken. Leg je bolletje deeg op je werkblad en draai het een keer om zodat beide kanten lichtjes met bloem bedekt zijn. Rek het deeg met je handen en vuisten op tot de afmetingen van een pizza. Verdeel de tomatensaus gelijkmatig over de pizza met de achterkant van de lepel. Laat ongeveer 1 centimeter rand vrij van saus. Verdeel de geraspte harde kaas over de saus en daarna de mozzarella. Maak je pizza af met de chilipepers, de blaadjes basilicum en sprenkel nog wat olijfolie over de pizza.

Zet de grill uit en leg je pizza in de oven. Bak 5 minuten op 290 graden tot het deeg mooi goudbruin gekleurd is. Zet de grill aan en laat de pizza nog circa 1 tot 2 minuten bakken tot de kaas gesmolten is. Haal je pizza uit de oven en serveer in punten gesneden.