Reddingspoging bij goudmijn Zimbabwe waar vermoedelijk 50 doden vielen

De Zimbabweaanse autoriteiten zijn begonnen aan een reddingsoperatie in een overstroomde illegale goudmijn in het plaatsje Battlefields. Dinsdagavond kwamen daar volgens lokale media zo’n vijftig goudmijnwerkers vast te zitten als gevolg van een stortvloed. De autoriteiten verwachten niet dat de kompels het overleefd hebben. Dat meldt persbureau Reuters.

De stortvloed was het gevolg van een damdoorbraak. Enkele van de schachten in de mijn - die zo’n 175 kilometer ten westen van hoofdstad Harare ligt - zijn honderd meter diep. Die lange tunnels worden nu leeggepompt door reddingsteams van nabijgelegen mijnen, waarna naar verwachting de mijnwerkers vrijdag bereikt kunnen worden. Omdat de kompels werken in illegale mijnen, is niet precies duidelijk met hoeveel ze zijn. Schattingen variëren van twintig tot ruim vijftig.

Populair goudgebied

Het gebied rondom Battlefields kent grote goudvoorraden en is om die reden populair bij mijnwerkers. Die gaan veelal op eigen houtje met pikhouwelen, scheppen en waterpompen de mijnen in. Illegale mijnwerkers verblijven soms wel twee weken of meer onder de grond. Ze nemen flinke voorraden voedsel mee en komen pas weer boven wanneer ze genoeg goud hebben gevonden. Vaak hebben zij jarenlang ervaring opgedaan in legale mijnen, maar verloren zij hun baan als gevolg van automatiseringsprocessen.

In het regenseizoen - dat van november tot april loopt - storten de geïmproviseerde schachten en tunnels gemakkelijk in doordat de grond dan zacht is. Ook gaat het om andere redenen fout in de Zimbabweaanse mijnen. In 2009 kwamen 82 illegale mijnwerkers om het leven toen brand uitbrak in een goudmijn. Vijf jaar later werden ruim twintig illegale mijnwerkers gearresteerd nadat zij werden bevrijd uit een ventilatieschacht.

Vorig jaar werd in Zimbabwe een recordhoeveelheid van 33 ton goud opgegraven. Naast goud zijn vooral ook diamanten een belangrijke natuurlijke bron van inkomsten in het Zuid-Afrikaanse land.