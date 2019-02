PepsiCo sluit fabrieken, voorspelt daling inkomsten

PepsiCo gaat fabrieken sluiten en korten in het personeelsbestand. Het Amerikaanse bedrijf achter onder andere Lay’s chips, 7UP en Pepsi cola verwacht afnemende inkomsten voor 2019. Dat meldt de snack- en frisdrankproducent vrijdag in een persbericht over de kwartaalcijfers van eind 2018.

PepsiCo sluit naar eigen zeggen fabrieken om “zijn wereldwijde productievoetafdruk te optimaliseren”. Het bedrijf verwacht dat de inkomsten in 2019 met 1 procent zullen afnemen. Vorig jaar zette het bedrijf nog bijna 65 miljard dollar (bijna 58 miljard euro) om, 2 procent meer dan in 2017.

Het bedrijf kampte met onder meer hogere transport- en aluminiumkosten en heeft om die reden zijn prijzen verhoogd. Dit droeg bij aan een hogere omzet in 2018. Met name Frito-Lay, het bedrijfsonderdeel verantwoordelijk voor zoute snacks zoals Tostitos, deed het de afgelopen jaren goed. In het vierde kwartaal van 2018 daalde de omzet bij deze tak van PepsiCo echter, wat deels reden was voor de negatievere voorspelling voor dit jaar.

Coca-Cola

Donderdag maakte concurrent Coca-Cola al bekend dat ook bij hen dit jaar de verkoopcijfers naar verwachting zullen afnemen. Dat bericht leidde tot de grootste koersdaling in het aandeel van het bedrijf in de laatste tien jaar.

Volgens de Britse zakenkrant Financial Times komen de negatieve voorspellingen van de frisdrankconcerns voort uit bezorgdheid over het vertrouwen van de consument. De detailhandelverkoop daalde afgelopen december het forst sinds 2009. Volgens het Amerikaanse persbureau Bloomberg speelt een moeilijke macro-economische situatie de bedrijven eveneens parten.

Duurzaamheid

In oktober trad Indra Nooyi af als topvrouw van PepsiCo. De Indiase werkte 24 jaar bij het bedrijf, de laatste twaalf als bestuursvoorzitter. Ze werd opgevolgd door de Spanjaard Ramon Laguarta. Onder Nooyi kreeg duurzaamheid een belangrijkere rol binnen PepsiCo. De afgelopen twaalf jaar investeerde het bedrijf veel in onderzoek naar voedzame producten en het inperken van milieuschade.

