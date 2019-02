‘Pakjes en zakjes adviseren vaak te veel vlees’

Ooit gehoord van bobotie? Dat is een eeuwenoude Zuid-Afrikaans curry-gehaktschotel. Er circuleren talloze recepten: met of zonder rozijnen, uien, amandel, gember, kurkuma, doperwten of pompoen. En er is ook: Knorr Bobotie. Je hoeft er zelf alleen maar crème fraîche, appel, sperziebonen en 350 gram gehakt bij te doen. 350 gram gehakt? Voor twee à drie personen? Zo zijn er meer: Honig hachee: 500 gram vlees voor vier. Maggi roerbaknoedels: 250 gram kip voor twee. Conimex babi pangang: 500 gram varkenslappen voor drie à vier eters.

Wakker Dier, de dierenwelzijnsorganisatie die meestal naar vlees en eieren kijkt, stortte zich nu eens op pakjes en zakjes. Ze bestudeerden 720 verpakkingen met in totaal 801 recepten – soms staan er meer varianten op een verpakking. Niet meer dan 8 procent van de basisrecepten was vegetarisch. Vaak adviseerden ze ook nog tamelijk veel vlees per persoon. In 66 procent van de gerechten met wit vlees (kip) stond 100 gram of meer op het lijstje.

Het is Wakker Dier uiteraard om de dieren te doen. Maar misschien omdat ze weten dat activisme aan de doorsnee Nederlandse keukentafel niet zo gewaardeerd wordt, gooien ze het over een andere boeg. Is zoveel vlees wel gezond? De Gezondheidsraad waarschuwde in 2015 nog dat te veel rood en bewerkt vlees een verhoogd risico geeft op kanker, beroerte en diabetes 2. Het advies is niet meer dan 500 gram vlees per week te eten, waarvan maximaal 300 gram rood vlees.

Nederlanders houden zich niet aan dat soort adviezen, maar wel aan recepten

Nederlanders houden zich niet aan dat soort adviezen. We eten gemiddeld bijna 700 gram vlees per week, mannen nog meer. Maar Nederlanders houden zich wel aan recepten. En 46 procent probéért minder vlees te eten. Dat weten ze bij Unilever (Knorr, Conimex) en Nestlé (Maggi) ook. Als er staat: voeg 350 gram gehakt toe, dan doen mensen dat. Als er staat: voeg 250 gram gehakt toe, dan doen ze dát. Beide bedrijven vertellen dan ook dat ze in veel recepten een deel van het vlees door groente hebben vervangen. „Als 95 procent het recept volgt, heeft Maggi ervoor gezorgd dat Nederlandse huishoudens 280.000 kilo minder vlees en 840.000 kilo meer groenten per jaar eten”, zegt een Nestlé-woordvoerder. Knorr beveelt 200 gram groente per persoon aan en heeft bij alle recepten een vegetarische variant, zegt Robbert de Vreede, marketingdirecteur Benelux van Unilever.

Aziatische merken

De Aziatische merken springen er in het lijstje van Wakker Dier negatief uit. Patak’s (Indiaas) en Lee Kum Kee (Chinees) bevelen 250 en 213 gram rood vlees aan, Conimex 114. Ter vergelijking: Honig zit gemiddeld op 69 gram. Wellicht doordat die Aziatische gerechten typische vleesschotels zijn. Maar dat hoeft niet. Juist in Azië zijn eindeloos veel groentegerechten te vinden.

Hoeveel mensen de vegetarische variant op een verpakking kiezen, weet niemand. Misschien zou het helpen als het vegarecept het meest opvalt, en niet het alternatief is. En wellicht kan de overname van De Vegetarische Slager door Unilever nog iets betekenen. De Vreede: „Mogelijk ontwikkelen we straks producten waarnaar we in het recept kunnen verwijzen.” Varckenslapjes voor de babi pangang, stuckjes bief voor de hachee.