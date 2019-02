Umbrella Academy en andere nieuwe series van week 7

Weird City

Ook YouTube zet in op eigen content van bekende makers. Weird City is een komische scifiserie van de drukbezette schrijver en regisseur Jordan Peele. Net als Black Mirror heeft deze serie elke aflevering een andere hoofdrolspeler. In de eerste aflevering zien we Ed O’Neill, bekend van Modern Family en Married… with Children.

YouTube Premium, zes afleveringen (de eerste twee staan ook op gratis YouTube).

The Umbrella Academy

De uitgesproken actrice Ellen Page speelt een hoofdrol in The Umbrella Academy, een serie over een ontspoorde familie van superhelden. Ook met Mary J. Blige als een tijdreizende huurmoordenaar. Gebaseerd op een strip van muzikant Gerard Way.

Netflix, tien afleveringen.

Dirty John

Dirty John is gebaseerd op een succesvolle true-crimepodcast en gaat over de nieuwe relatie tussen een zakenvrouw en de charmante dokter John. Maar is deze man wel te vertrouwen? De titel geeft een hint. Met Eric Bana en Connie Britton.

Netflix, acht afleveringen.

Versailles 3

Het derde seizoen van de dure Frans-Canadese geschiedenisserie over de Franse koning Lodewijk XIV is nu beschikbaar op de online videodienst van de NPO. De koning krijgt te maken met ongenoegen onder het volk.

NPO Start Plus, tien afleveringen.