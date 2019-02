Nederland wil weer in de VN-Veiligheidsraad – over 14 jaar

Nederland heeft zich vrijdag kandidaat gesteld voor een nieuw lidmaatschap van de VN-veiligheidsraad – over 14 jaar. Volgens minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) is de tijdelijke zetel die Nederland vorig jaar bekleedde zo goed bevallen dat meteen een nieuwe lobby wordt begonnen voor de periode 2033-2034, de eerste gelegenheid waarop Nederland weer in aanmerking kan komen voor deze positie.

„Er is altijd weer competitie voor de plekken”, zegt Blok. „Dus je geeft zo ook een signaal af om het speelveld te ordenen.”

In een vrijdag gepubliceerde brief aan de Tweede Kamer schrijft het kabinet dat het Nederland in 2018 is gelukt „een aanzienlijk, positief stempel te drukken op de besluitvorming” van de raad.

Blok zegt desgevraagd vooral trots te zijn op de sancties die op Nederlands initiatief werden ingesteld tegen zes mensenhandelaren in Libië – de eerste keer dat de VN zo’n stap nam. „Dat was uniek, omdat het een duidelijke verbinding legde tussen de internationale wereld van de Veiligheidsraad en zaken die ons in Nederland raken, zoals het vluchtelingenvraagstuk en de mensenhandel.”

Dankzij de zetel kon Nederland ook weer aandacht vragen voor het neerhalen van de MH17. In mei vorig jaar deed Blok een breed gesteunde oproep aan alle landen, inclusief Rusland, om mee te werken aan het (juridische) onderzoek ernaar. „En dat creëert ook weer de internationale druk die we nodig hebben.”

