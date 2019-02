De inleider van de netwerkbijeenkomst vraagt de aanwezige schoolleiders naar hun mooiste persoonlijke leiderschapsmoment van het afgelopen jaar. De directeur naast mij aarzelt geen moment: „Op de laatste dag van de zomervakantie werd ik geopereerd, waardoor ik de start van het nieuwe schooljaar miste. Toen ik aan het einde van de week weer op school kwam en wilde weten hoe het gegaan was, reageerde de docent die ik aansprak: „Nou, eigenlijk best goed. Misschien dat een paar kleine dingetjes nog niet helemaal vanzelf gaan, maar dat lossen we wel op. Kijk, als de roostermaker ziek wordt, dán hebben we een probleem.”

