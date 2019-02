Maduro: Venezuela hield in het geheim gesprekken met VS

De regering van de omstreden Venezolaanse president Nicolas Maduro zou in het geheim gesprekken hebben gevoerd met de Verenigde Staten. Dat heeft Maduro donderdag gezegd in een interview met persbureau AP. Ook zei hij dat de pogingen om hem te laten aftreden, zullen mislukken.

De Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken zou in New York verschillende ontmoetingen hebben gehad met Elliott Abrams, sinds 25 januari de speciale Venezuela-gezant van de VS. Wanneer is niet bekend, maar de ontmoetingen zouden meerdere uren hebben geduurd. Tijdens het interview met AP liet Maduro weten open te staan voor nieuwe ontmoetingen “privé, in het openbaar of in het geheim”. Verder zei Maduro graag de Amerikaanse president Donald Trump te ontmoeten zodat ze het conflict rond de Amerikaanse erkenning van Juan Guaidó als Venezuela’s rechtmatige leider, kunnen oplossen.

Kritiek

De uitspraken van Maduro zijn opvallend omdat hij zich eerder kritisch uitliet over Trump. Dinsdag noemde Maduro in een interview met de BBC de regering van Trump nog een “bende extremisten”. Hij zei dat het Witte Huis wordt geregeerd door “extremistische elementen van de witte suprematisten van de Ku Klux Klan”. Ook zou volgens de president de regering-Trump de machtswissel in Venezuela hebben georkestreerd.

Venezuela verkeert in crisis. Er heersen chronische voedsel- en medicijntekorten en ruim 85 procent van de Venezolanen leeft onder de armoedegrens. Op 23 januari riep oppositieleider en parlementsvoorzitter Juan Guaidó zichzelf uit tot interim-president van het land. Hij kreeg steun van de VS, Nederland en tientallen andere landen. Rusland, China en Turkije blijven achter het regime van Maduro staan.