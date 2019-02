Het was helder, deze avond in april. Fotograaf Matthew Maran reed stapvoets door de straten van Noord-Londen. Met een camera op de passagiersstoel, de radio op de zender met het commentaar bij een voetbalwedstijd van Tottenham Hotspur. Zijn team stond achter.

Zes maanden lang reed Maran langs de muurtekening van een sluipende vos van de Londense kunstenaar Stewy. Altijd net na zonsondergang, wanneer de vossen op zoek gaan naar eten en het licht optimaal is. Het uur van de vos.

Daar schoot ze uit het groen. Haar kop licht gebogen, de poten elegant. Snel maar gecontroleerd. Previes zoals hij het zich had voorgesteld. De vos sprong van tuin naar tuin, op zoek naar eten. Bang zijn de vossen niet, vlak bij de Britse hoofdstad.

Maran griste zijn camera van de stoel. Dit was het moment. Hij richtte zijn camera en klikte slechts vier foto’s.

Zijn Tottenham verloor de wedstrijd. Maran greep deze week met zijn foto net naast de hoofdprijs van de Wildlife Photographer of the Year LUMIX People’s Choice Award.

Broederschap door David Lloyd, Nieuw Zeeland / Verenigd Koninkrijk - Twee leeuwen in Ndutu, Serengeti, Tanzania, waarschijnlijk broers. Ze wreven hun gezichten dertig seconden lang tegen elkaar voor ze gingen liggen. David Lloyd

Een Speeltje, Drie Honden door Bence Mate, Hongarije - Drie pups van wilde honden spelen in Mkuze, Zuid-Afrika met de poot van een impala. Bence Mate

Worsteling van een IJsbeer door Justin Hofman, VS - Uitgehongerde ijsbeer op zoek naar voedsel in een verlaten jagerskamp in het Canadese poolgebied. Justin Hofman