Geef het schooladvies weer na het maken van de Citotoets

De Citotoets laten meewegen in het schooladvies vergroot de gelijke kansen

Nu komt eerst het advies van de school en daarna de uitslag van de toets. Als die op een hoger middelbareschoolniveau wijst, kan het advies worden bijgesteld. „Dat gebeurt eigenlijk alleen bij kinderen van hoogopgeleide ouders”, omdat lager opgeleide ouders „minder goed de weg” kennen. Paul van Meenen, D66-Kamerlid, in 2013 nog initiatiefnemer van het vervroegde advies, bij het NOS Radio 1 Journaal

De Citotoets beschermt leerlingen tegen vooroordelen van leerkrachten

Objectieve gegevens moeten „leidend zijn, niet het oordeel van de leerkracht. Als je het aan mensen overlaat om te oordelen, dan spelen taaie vooroordelen over sekse en milieu volop mee – onbewust, natuurlijk. Daartegen moeten we kinderen beschermen. ‘Kille’ cijfers doen niet aan discriminatie, onderschatting of seksisme.” Aleid Truijens, onderwijscolumnist, in de Volkskrant

Hoe gewichtiger de Citotoets, hoe groter de druk bij kinderen en ouders

„Ik vind het prettig dat het advies van de leerkracht sinds 2015 vóór de eindtoets komt. Ik kan merken dat dit spanning bij leerlingen en ouders wegneemt.” Hans Dirksen, leerkracht op de Montessorischool in Arnhem, in het AD

De leerkracht geeft een beter advies dan de eindtoets

De Citotoets is „slechts één meetmoment, terwijl de schoolcarrière van een kind zoveel meer momenten telt waar rekening mee moet worden gehouden. (…) Na acht jaar heeft de leerkracht voldoende inzicht in de capaciteiten van een kind om te zien welk soort vervolgonderwijs het meest geschikt is.” Loes Ypma, oud-Tweede Kamerlid (PvdA), in 2014 op pvda.nl

Een toets geeft een vertekend beeld, zeker als kinderen ervoor trainen

Als de Citotoets „leidend wordt, zullen ouders die dat kunnen betalen, hun kinderen nog meer dan nu laten trainen door bureaus die een hogere Citoscore beloven. Want zo’n toets is gewoon trainbaar. Ja, kinderen komen dan op een hoger niveau. Nee, ze kunnen dat niveau niet aan. Dat is slecht voor het onderwijs en dat is vooral ook slecht voor het kind.” René Peters, Tweede Kamerlid (CDA), in 2016 op zijn blog

Overschat de betekenis van het schooladvies niet

„Een schooladvies is precies dat wat het is: een advies. Er zijn ouders die het gevoel hebben dat hun opvoeding wordt beoordeeld. ‘Onze zoon heeft veel geoefend met Squla, dus we zijn wel erg teleurgesteld als het nu geen havo wordt’ of ‘wij hebben ons kind altijd geholpen en zijn erg betrokken ouders’. Men vergeet dat een vmbo-advies dat laatste ook helemaal niet uitsluit.” Marjolein Zwik, leerkracht basisonderwijs, op de site wij-leren.nl

