FIOD valt bij Strukton binnen

Opsporingsinstantie FIOD is vrijdagochtend binnengevallen bij bouwbedrijf Strukton in Maarssen. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie. Ze laat weten dat het onderzoek doet naar „corruptie en valsheid in geschrifte” rond het verkrijgen van de opdracht voor het metroproject in Riad, Saoedi-Arabië. Het onderzoek richt zich op dochterondernemingen Strukton International B.V. en Strukton Civiel Projecten. Op meerdere locaties in Nederland zijn vrijdag doorzoekingen gedaan en is administratie in beslag genomen.

Het bedrijf bevestigt het onderzoek.

De metro van Riad is een enorm prestigeproject ter waarde van omgerekend zo’n 20 miljard euro en moet in 2021 helemaal af zijn. Op 176 kilometer nieuwe metrorails moeten volledig geautomatiseerde, bestuurdersloze metro’s gaan rijden om de ruim 6 miljoen inwoners van de snel groeiende stad te vervoeren.

Drie van de zes

Strukton bouwt in een consortium mee aan drie van de zes nieuwe metrolijnen door de Saoedische stad. Voor de klus tekende Strukton in 2013 een contract van circa één miljard euro. Opdrachtgever is de Riyadh Development Authority, die word voorgezeten door prins Faisal Bin Bandar Bin Abdulaziz.

In 2010 nam ondernemer Gerard Sanderink het voormalig spoorwegbouwbedrijf Strukton over van de NS. De multimiljonair had toen al computerbedrijf Centric en advies- en ingenieursbureau Oranjewoud, dat inmiddels Antea heet. Bij Strukton werken zo’n 6.500 mensen.