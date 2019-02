Een dag of tien geleden bezocht ik met mijn gezin ‘een interactieve familieshow’ van Van Hoorne Entertainment in het Zaantheater te Zaandam. Het was het verjaardagscadeau waar ik niet om gevraagd had. Er was voor geadverteerd in de huis-aan-huisbladen. Ik vond twintig euro per persoon voor een uur Peppa Pig nogal aan de prijs, maar daar kreeg je om te beginnen al wel een als circusdirecteur verklede medewerker van Van Hoorne Entertainment voor bij de ingang, die gemakshalve ook maar alle volwassenen als peuters behandelde. Hij gaf me een high five en zei: „Pompidomtidom.”

Ik zou nu graag schrijven dat het een rijke middag was, of dat de kinderen uit hun dak gingen tijdens de voorstelling, maar ik denk dat ik namens de hele groep Van Roosmalen spreek als ik zeg dat we voorlopig niet meer naar kindervoorstellingen gaan, en zeker niet naar die van Van Hoorne Entertainment in het Zaantheater.

Waren het de ballonnen? Was het de gratis frisdrank? De schalen met snoep? Of waren het de kraampjes met ‘Peppa Pig-merchandise’?

Feit was dat onze kinderen (1 en 3) al in de lobby overprikkeld waren.

Ik herinner me vooral dat ik ze probeerde te vangen. Dieptepunten waren: knuffeltje kwijt en dat de oudste zich tijdens de voorstelling ging uitkleden op de rand van het podium. En dat maal driehonderd want er waren er meer zoals wij.

Over de voorstelling dit: Peppa Pig is een varken uit een varkensgezin bestaande uit een vadervarken, een moedervarken en broertjesvarken, ze is bevriend met een schaap, een pony en een hond en in de voorstelling komen dan ook nog een stier en een pratende aardappel voorbij. Ik kende de meeste figuren al wel van de iPad tijdens het ontbijt, maar live komt het toch harder binnen. De acteurs zaten niet in de poppen zoals ik had gedacht, maar stonden erachter. Sommige acteurs speelden meerdere karakters, waardoor ze soms van pop moesten switchen. De verhaallijn was: Peppa Pig was jarig, ze gingen eerst een taart bakken en daarna picknicken. Het duurde een uur, ongeveer vijftig minuten te lang.

Na afloop zette de directie van Van Hoorne Entertainment zichzelf in het zonnetje en mochten kinderen en ouders op het podium op de foto met de acteurs, de regisseur en de circusdirecteur, die met de voet kinderen die ‘al waren geweest’ van het podium, naar de coulissen schoof.

Toen ik mijn kinderen backstage eindelijk te pakken had en in een andere papa die er een luier lag te verwisselen een medestander dacht te vinden kwam de mokerslag. Hij zei: „Ik vond de poppen beter lijken dan ik had gedacht.”

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.