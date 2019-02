EU trekt ruim 250 miljoen extra uit voor studentenuitwisseling

De Europese Unie trekt dit jaar nog 251 miljoen euro extra uit voor het studentenuitwisselingsprogramma Erasmus+. Daarmee wordt het budget van 3 miljard euro voor 2019 met bijna een zesde verhoogd. Met het extra geld kunnen zo’n 86.000 extra mensen deelnemen aan uitwisselingsprogramma’s, zegt een woordvoerder van de Europese Commissie.

Europa wil het programma uitbreiden om zo de samenwerking tussen Europese landen aan te moedigen. Het budget voor de aankomende periode 2021-2027 werd daarom vorig jaar al verhoogd naar 30 miljard euro. In de huidige periode 2014-2020 was het budget voor Erasmus+ nog 14,7 miljard euro.

Het Erasmusprogramma bestond in 2017 dertig jaar en heet ondertussen Erasmus+ omdat de activiteiten zijn uitgebreid naar meer dan alleen uitwisselingen. Zo worden onderwijsprogramma’s ontwikkeld en allianties tussen universiteiten aangemoedigd. Daarnaast krijgen niet alleen universiteitsstudenten maar ook studenten van beroepsopleidingen en docenten beurzen om in het buitenland een opleiding te volgen of stage te lopen.

Het jaarlijkse budget voor het uitwisselingsprogramma is sinds 2014 opgelopen van ruim 2 miljard euro naar zo’n 3,5 miljard euro in 2017. Dat jaar kregen bijna 14.000 Nederlandse studenten van hogescholen en universiteiten een beurs via Erasmus+ om in het buitenland te studeren of stage te lopen. Over de periode 2014-2020 verwacht de Commissie dat zo’n 2 miljoen studenten in heel Europa op uitwisseling gaan via Erasmus+.

Lees ook: Geen vorm van Europese samenwerking is zo populair als het Erasmus-programma voor studenten. Maar de Brexit knaagt