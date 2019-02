Een verslavende spin-off voor Game of Thrones-liefhebbers

George R.R. Martin: De wereld van het lied van ijs en vuur. Vuur & Bloed. Vert. Renee Vink. Luitingh-Sijthoff, 875 blz. € 29,99 De wereld van het lied van ijs en vuur. Vuur & Bloed. Vert. Renee Vink. Luitingh-Sijthoff, 875 blz. € 29,99 ●●●●●

Hoe haalt George R.R. Martin het in zijn hoofd? Terwijl de fans al ruim zeven jaar wachten op het aangekondigde The Winds of Winter, het nieuwe boek in de serie A Song of Ice and Fire, komt hij doodleuk met een tussenboek. Een naslagwerk nota bene. De tv-serie Game of Thrones, de verfilming van de serie, heeft de oorspronkelijke boekenreeks inmiddels ingehaald. En het gonst van de geruchten. Dat Martin de plotlijnen niet aaneengeschreven krijgt. Dat hij ruzie heeft met producent HBO en scenarist David Benioff. Sommige fans maken zich ook zorgen dat Martin, inmiddels de zeventig gepasseerd en een tikkeltje ongezond ogend, het loodje legt voordat het verhaal voltooid is.

Het is dus een zoethoudertje, de 875 pagina’s tellende familiekroniek Vuur & Bloed. Het is ook nog, onheilspellend, ‘deel 1’. Het is het verhaal van de belangrijkste familie uit de serie, de Targaryens, en hoe zij vanuit de oude wereld naar het continent Westeros kwamen om de macht te grijpen.

In de tv-serie zijn we nu bij het moment dat de Targaryens zijn verdreven en terug proberen te keren maar daaraan ging een hele geschiedenis vooraf van complotten, veldslagen en bloedvergieten.

Draken

Gelukkig voor de fans is er bijzonder veel te genieten aan het ambitieuze Vuur en Bloed. George R.R. Martin (1948) is in het genre van ‘wereldscheppers’ de absolute top en in deze opzet kan hij helemaal los gaan. Elk personage heeft een achtergrondverhaal, elke ontwikkeling een oorzaak én een dieper liggende oorzaak. Het verhaal profiteert bijzonder van de vertelwijze: Vuur en Bloed wordt verteld vanuit het perspectief van ene Gyldayn, die het allemaal keurig optekent. Dat is een contrast met de wisselende perspectieven en tijdsprongen die we van Martin gewend zijn.

De strikte chronologie die hij nu hanteert werkt verrassend goed. Het geeft Martin de gelegenheid om via de Targaryens een zorgvuldige geschiedenis van Westeros op te tekenen. De constructie is zo goed uitgedacht dat het je als lezer niet verbaast – sterker nog, dat het onvermijdelijk voelt – dat het uitloopt in een gevecht tussen draken.

Lees ook: Het eindspel van Game of Thrones begint

Leerzaam is het ook: de Game of Thrones-liefhebber leest hier ook hoe er gehandeld wordt in Westeros, hoe steden ontstaan, hoe een rechtsstaat wordt opgebouwd, hoe draken hun berijder uitkiezen en hoe de strijd tussen een despoot en een verlichte leider geleidelijk oplost in de herinnering.

Grofweg zijn er vier grote gebeurtenissen in de geschiedenis van de Targaryen. Dit verhaal behandelt de eerste twee: de verovering van Westeros en de ‘dans’ (ondergang) van de draken. Het zit vol uitleg, maar er worden ook raadselen opgeworpen en hints gegeven. En dat in een verslavend tempo.

Het is niet de eerste afleiding van zijn grote project die George R.R. Martin zich permitteert. De wereld van ijs en vuur wordt steeds groter en kleurrijker. Dit boek is, toch wel onverwacht, een van de betere spin-offs, zo niet de beste. En dat belooft wat.