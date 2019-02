Italie; Vrouwen zijn net zo corrupt als mannen

De discussie werd gevoed door het gegeven dat een vrouw de hele zaak mee aan het rollen heeft gebracht. Laura Sala, gescheiden van de Milanese socialist Mario Chiesa, werd woedend toen haar man zei de alimentatie niet meer te kunnen betalen en stapte naar de rechter met de smeergeldrekeningen om te laten zien dat haar man loog. Officier van justitie Antonio Di Pietro kreeg deze informatie in handen, en dat was het begin van de corruptie-affaire.

Iedereen herinnert zich verder de Romeinse die op een zomeravond twee jaar geleden voor twintigduizend gulden aan bankbiljetten uit het raam smeet, omdat ze niets meer te maken wilde hebben met het smerige smeergeld. En heeft de vrouw van ex-minister Francesco De Lorenzo niet scheiding aangevraagd nadat aan het licht was gekomen dat haar man miljoenen aan steekpenningen heeft ontvangen?

Op de andere kant van de balans is de trouwe secretaresse van de socialistische leider Bettino Craxi gelegd, die rekeningen beheerde voor haar baas en als bestuurslid fungeerde voor het bedrijfje waarin Craxi zijn luxe villa in Tunesië heeft ondergebracht. Maar dat was niet genoeg voor het vonnis dat mannen en vrouwen ook qua corruptie gelijkwaardig zijn.

De afgelopen weken is een aantal zaken aan het licht gekomen waarin de vrouwelijke hoofdrolspelers zich kunnen meten met de mannelijke verdachten in de smeergeldzaken. Het begon met Antonia Di Pietro, geen familie van de officier van justitie maar vrouw van een collega, de rechter Diego Curtò. Zij heeft voor haar man ongeveer een half miljoen gulden aan smeergeld opgehaald in Lugano, de Zwitserse stad net over de grens waar Italianen de belangrijkste cliënten van de banken zijn. Bij hoog en laag ontkende ze, en toen haar man op de vraag waar het smeergeld was gebleven, met het ongeloofwaardige verhaal kwam dat de zak met geld bij het vuilnis was gegooid, bevestigde ze dat. Mevrouw Curtò realiseerde zich niet dat de verdenking tegen haarzelf en haar man, inmiddels gearresteerd, zo ernstig was dat de telefoon werd afgeluisterd. Toen ze op het journaal zag dat de justitie in Zwitserland was geweest om de rekeningen daar van de rechter en zijn vrouw te onderzoeken, belde ze in paniek haar zoon: “Ze hebben alles ontdekt.” De volgende ochtend werd ze als bondgenoot en medeplichtige van haar man gearresteerd en naar de gevangenis gebracht.

De Napolitaanse justitie, die het onderzoek naar de corruptie in de gezondheidszorg leidt, heeft begin deze week rekeningen van mevrouw Di Maria ontdekt met twintig miljoen gulden, vrijwel zeker allemaal steekpenningen. Een dag later is een andere rekening ontdekt in Zwitserland, op naam van Poggiolini zelf, met daarop twaalf miljoen Zwitserse francs. Donderdag werd in een schuilplaats in Di Maria's appartement in Rome voor 250 miljoen gulden aan juwelen, munten en kostbaarheden ontdekt. Spaargeld na een leven lang werken, was haar verweer. 250 miljoen gulden! En volgens berichten in de pers heeft de vrouw ook nog het smeergeld gebruikt om appartementen in Rome te kopen die zij weer voor een hoge prijs verhuurde aan vertegenwoordigers van de farmaceutische industrie. Om de verstandhouding niet te bederven mopperde deze niet over de prijs.

Een derde recente zaak betreft de financiële journalistiek. Een aantal dames blijkt opvallend goed te hebben geboerd op de Milanese beurs, en wat hen verbindt is dat zij allemaal een financiële journalist als echtgenoot hebben. De justitie is daarom een onderzoek begonnen naar insider trading, een moeilijk uit te roeien gewoonte in Milaan. De belangrijkste verdachte is Anna Maria Rossi. Zij is de vrouw van Gianni Locatelli, oud-hoofdredacteur van het financiële dagblad Il Sole - 24 Ore en sinds kort directeur-generaal van de staatsomroep Rai. Locatelli heeft begin deze maand een oproep gedaan tot bezuinigen binnen de Rai en zelf het voorbeeld gegeven door een deel van zijn salaris in te leveren. Makkelijk, als je vrouw ervoor heeft gezorgd dat je een paar miljoen achter de hand hebt, is nu de reactie.

Na deze affaires is het eerdere debat over de rol van de vrouw verstomd. Vooral de vriendin van Poggiolini heeft de twijfelaars overtuigd. De unanieme conclusie luidt nu: corruptie is niet geslachtsgebonden.