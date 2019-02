Cristiano Ronaldo van hoes FIFA 19 gehaald

Gameontwikkelaar EA Sports heeft Cristiano Ronaldo van de hoes van het voetbalspel FIFA 19 gehaald. Hij stond voor het tweede jaar op rij op de hoes van het populaire spel, maar deze week is de Portugees vervangen door drie van zijn collega’s, Kevin De Bruyne van Manchester City, Neymar van Paris Saint-Germain en Paulo Dybala van Juventus.

De gameontwikkelaar heeft geen verklaring afgegeven, maar internationale en game-media vermoeden dat het te maken heeft met de aantijgingen van verkrachting aan het adres van Ronaldo. Hij zou in 2010 een schikking hebben getroffen met een vrouw die hem van verkrachting beschuldigde. In oktober heropende de politie de zaak. EA liet eerder weten bezorgd te zijn over de aantijgingen en verwijderde in oktober de afbeelding van Ronaldo al van zijn website.

Het is gebruikelijk dat een van de meest populaire spelers van dat moment het uithangbord is voor de voetbalgame. Vorig jaar was Ronaldo ook al het gezicht van het spel. De aanvaller van Juventus heeft ook een contract met Nike ter waarde van zo’n 1 miljard dollar (890 miljoen euro). Nike zei net als EA Sports zich zorgen te maken en de rechtszaak tegen Ronaldo op te voet te volgen. In januari ging Ronaldo in een andere zaak akkoord met een schikking van 19 miljoen euro. Hij bekende belastingfraude te hebben gepleegd.

