Celstraf voor New Yorkse galeriehouder Mary Boone

De bekende New Yorkse galeriehouder Mary Boone (67) is wegens belastingfraude donderdag veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf.

Boone liet haar galerie voor de opleiding van haar zoon betalen, betaalde door valse aangiftes in 2009 en 2010 geen belasting en in 2011 slechts 300 dollar. Ook hield ze door klanten betaalde omzetbelasting achter. Omdat ze de fiscus inmiddels meer dan 6 miljoen dollar aan achterstallige belasting en boetes heeft betaald, legde de rechter van het US District Court in Manhattan geen financiële straf meer op.

De advocaat van Boone zei „teleurgesteld” te zijn over de uitspraak. Hij zei ook dat zijn cliënt niet in hoger beroep zal gaan en haar galerie waarschijnlijk moet sluiten.

Boone verborg na het vonnis haar gezicht in haar handen en haar zoon en een paar vrienden omhelsden haar. Ze moet zich op 15 mei om 14 uur melden bij de Danbury Correctional in Connecticut, de gevangenis van haar voorkeur. Een jaar van de straf mag ze onder toezicht buiten de gevangenis uitdienen. Ook kreeg ze een taakstraf van 180 uur opgelegd.

Boone maakte in de jaren tachtig naam als de galeriehouder van onder anderen Jean-Michel Basquiat. Op dit moment vertegenwoordigt ze onder anderen Ai Weiwei en Francesco Clemente.

Haar advocaat noemde Boone „een goede vrouw die een slecht ding deed”. Door een ongelukkige jeugd, hield hij de rechter voor, raakte ze verslaafd en deed ze een zelfmoordpoging.

De fiscus deed zes jaar onderzoek naar Boone. Omdat de bond van galeriehouders haar als lid royeerde en de Chase bank haar als klant liet vallen, zou Boone volgens haar advocaat ook in een sociaal isolement zijn geraakt.

Omdat de fraude zo lang had geduurd, toonde de aanklager geen clementie. Hij noemde gedrag van Boone „ongehoord”.

Meer dan honderd prominenten uit de kunstwereld hadden brieven gestuurd waarin ze Boone’s karakter prezen. De rechter zei tegen de galeriehouder dat hij begreep hoe teleurstellend de uitspraak voor haar was. „Ik weet dat dit zeer doet.”