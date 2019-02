Amerikaanse directeur Baring Vostok opgepakt om fraude

De Amerikaanse directeur van investeringsmaatschappij Baring Vostok is in Moskou opgepakt, zo is vrijdag bekendgemaakt. De Russische justitie verdenkt Michael Calvey van het verduisteren van rond de 2,5 miljard roebel (33 miljoen euro). Een Moskouse rechtbank buigt zich over het voorarrest van de Amerikaan en vijf medeverdachten.

De aanhouding van Calvey (51) leidde tot onrust in de Russische zakenwereld. De Amerikaan is een van de prominentste buitenlandse investeerders in Rusland. Baring Vostok heeft sinds 1994 in totaal 3,7 miljard dollar bijeengebracht en investeerde in vooraanstaande Russische firma’s als internetbedrijf Yandex.

De fraudezaak zou zich hebben afgespeeld rond de Russische bank Vostotsjny Express, waar Baring Vostok aandeelhouder van is. De bank had rond de 2,5 miljard roebel geleend aan een groot incassobureau, dat ook in handen was van Calvey. In 2017 werd tijdens een aandeelhoudersvergadering besloten dat de bank als afbetaling voor de lening 59,9 procent van de aandelen zou krijgen van een ander bedrijf van Calvey, de International Financial Technology Group.

Inlichtingendienst FSB

De aandeelhouders kregen te horen dat deze aandelen 3 miljard roebel in waarde vertegenwoordigden. In werkelijkheid, zo stelt justitie, waren ze hoogstens 600.000 roebel waard – zodat de Vostotsjny Express bank ernstig zou zijn benadeeld. Volgens justitie spande Calvey samen met vijf andere aandeelhouders van de bank, onder wie drie medewerkers van Baring Vostok. Volgens zakenkrant Kommersant is het onderzoek uitgevoerd door de Russische inlichtingendienst FSB.

Baring Vostok laat in een persbericht weten dat de aanhoudingen te maken hebben met een „commercieel geschil” rond de bank Vostotsjny Express. Kommersant meldde vorig jaar dat er een strijd aan de gang was over de controle over de bank tussen Baring Vostok en aandeelhouder Artjom Avetisjan.

‘Schande voor de hele financiële sector’

In de Russische zakenwereld werd geschokt gereageerd op de aanhouding van Calvey. Sergej Vasiljev, bestuursvoorzitter van de investeringsgroep Russische Fondsen, sprak van „een schande voor de hele financiële sector van Rusland”. De Britse investeerder Bill Browder gebruikte in een tweet de hashtag #raiderstvo, waarmee hij suggereerde dat iemand het voorzien heeft op Calveys bedrijf. Browders eigen bedrijf, Hermitage Capital Management viel in 2007 in handen van corrupte overheidsfunctionarissen. Browders advocaat Sergej Magnitski werd vastgezet en kwam om in de gevangenis.