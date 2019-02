150.000 automobilisten leasen privé, bijna helft meer dan 2017

Eind vorig jaar leaseten 150.000 particulieren in Nederland hun privéauto. Het aantal is met bijna de helft toegenomen ten opzichte van een jaar eerder, blijkt uit cijfers van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA). In totaal reden er in december 1 miljoen lease-auto’s in Nederland.

Volgens cijfers van de VNA werd ongeveer 53 procent van de nieuw verkochte personenauto’s verkocht als lease. Bij bestelauto’s was het om en nabij de helft. Het aantal elektrische leaseauto’s doet nog onder aan de voertuigen die op benzine rijden. Vooral het aantal mensen dat leaset voor privégebruik nam toe: met 45,6 procent. Het aantal personenauto’s dat voor zakelijke lease wordt gebruikt, groeide met 13 procent. Het totaal aantal leaseauto’s stijgt sinds 2014 jaarlijks met enkele tienduizenden, stelt VNA.

Het aantal leasers groeit rap. In 2016 sloten nog 36.000 Nederlanders een contract af: Wel een splinternieuwe auto, geen aanschafkosten.

‘Geen gedoe’

Volgens de Consumentenbond is leasen onder meer populair omdat het doorgaans “geen gedoe” geeft. Leasen is over het algemeen goedkoper, zonder zorgen over eventuele defecten of reparaties.

Leasen is bovendien fiscaal aantrekkelijk. Zo zitten wegenbelasting en bijtelling inbegrepen bij het bedrag dat maandelijks moet worden overgemaakt aan een leasemaatschappij. Ondernemers kunnen hun btw aftrekken.

De Consumentenbond waarschuwt tegelijkertijd voor de nadelen: een leaseauto moet veel gebruikt worden, voor iemand uit de kosten komt. Privélease heeft bovendien consequenties voor een eventuele hypotheekaanvraag, banken trekken een percentage van een leasebedrag af van woonlasten. Onder een leasecontract uitkomen is volgens de bond makkelijker gezegd dan gedaan.