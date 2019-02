WhatsApp: gebruikers kunnen straks beleefd bedanken voor de groepsapp

Chatprogramma WhatsApp werkt aan een nieuwe privacy-functie die gebruikers in staat stelt van tevoren beleefd te bedanken als ze worden uitgenodigd voor een groepsgesprek.

Zo komt er mogelijk snel een einde aan een van de ergernissen die 12 miljoen Nederlandse WhatsApp-gebruikers met elkaar delen: mensen die je ongevraagd toevoegen aan chatgroepen.

Een groep voor verjaardagsfeestjes, sportclubs, studentenverenigingen, de buurt-app of een popfestival: allemaal mini-netwerkjes waarin je gebombardeerd wordt met berichten en wildvreemden opeens over je telefoonnummer beschikken.

Er is nu nog geen mogelijkheid om zo’n groepsgesprek in WhatsApp te weigeren. De enige mogelijkheid is de groep te verlaten – iets wat alle deelnemers lezen.

De ‘Group Invitation’-optie zit al in een testversie, aldus wabetainfo.com. Wanneer alle gebruikers erover beschikken is niet bekend.

Het werkt zo: je kunt kiezen wie jou mag uitnodigen voor groepsgesprekken (iedereen, alleen contactpersonen of niemand). Als je ‘niemand’ kiest, volgt voor elke groepsuitnodiging een berichtje. Je hebt 72 uur tijd om te accepteren of te bedanken.

Lees ook: De schaduwkanten van WhatsApp en LinkedIn.