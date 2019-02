Wél de jurk aanpassen, zonder de grote dag

Wie in een trouwjurk wil schitteren, hoeft tegenwoordig niet meer te wachten op een aanzoek. Steeds meer bruidsmodezaken laten vriendinnengroepen tegen betaling trouwjurken passen voor de lol. Onder het genot van prosecco en bonbons mag er naar hartelust gepast en gefotografeerd worden.

Vier jaar geleden begon Susanne Koopman (31), eigenaresse van Yalisa’s Bruidsmode in Apeldoorn, als een van de eersten in Nederland met dit concept. Koopmans bruidszaak was destijds een half jaar open. Het viel haar op dat vriendinnen van de bruid vaak verzuchtten: ‘Ging ik maar trouwen, dan kon ik al die jurken ook passen’. „Trouwjurken passen zonder te trouwen leek me direct een gat in de markt”, zegt Koopman. „Maar iedereen verklaarde me voor gek.” Nu trekt haar ‘Girls night out’ 15 tot 25 groepen per week; alleen al op zaterdag zijn er vaak tien groepen aanwezig in de zaak. De jurken zijn tussen de 400 tot 2.000 euro waard. Een groep bestaat uit 4 tot 25 nepbruiden. Daarnaast heeft Koopman nog pasafspraken van echte bruiden.

Een sessie duurt 2 uur en kost 25 euro per deelnemer. De bruidsjurken worden uitgezocht uit de reguliere collectie en aangetrokken met hulp van een bruidsconsulent. Net als bij een echte bruid. Elke vrouw kan drie tot zes jurken passen. Na het passen gaan die naar de stomerij.

Susanne Koopman is niet meer de enige die trouwjurken passen voor de lol aanbiedt. Wie even googelt vindt zo’n tien locaties waar dit mogelijk is, verspreid over heel Nederland. De invulling en prijs van een sessie komt overal grofweg overeen.

Een sessie ‘bruidsjurk- voor-één-dag’ bij Yalisa’s Bruidsmode in Apeldoorn. Foto’s Annabel Oosteweeghel

Trendanalist Christine Boland is niet verbaasd over het succes. „Consumenten willen tegenwoordig niet dat winkels alleen producten verkopen. Ze willen er een fantastische ervaring beleven”, zegt ze. Zoals omgetoverd worden tot een bruid. „En het gaat er niet alleen om hoe je eruitziet in zo’n jurk, maar ook hoe bijzonder dat voelt.”

Zelf even in zo’n prinsessenjurk

„Steeds meer mensen willen een keer zo’n verkleedpartij meemaken”, zegt ook Sarah Glasbergen. Ze is trouwexpert bij website The Perfect Wedding. Glasbergen begrijpt de wens van het passen wel. Zo trouwen mensen tegenwoordig op latere leeftijd. „Als je 38 bent, kies je een andere bruidsjurk uit dan wanneer je 25 bent. Maar het is wel leuk om jezelf even in zo’n echte prinsessenjurk te bewonderen.”

Voornamelijk deelnemers van vrijgezellenfeesten weten de activiteit te vinden. Vaak worden er honderden selfies en groepsfoto’s gemaakt. En slowmotion filmpjes van het bruidsboeket gooien – leuk voor op Instagram.

Maar het zijn niet alleen vriendinnengroepen die langskomen. Zo was er laatst een vrouw van 87 die decennia geleden getrouwd is in klederdracht. Van haar kleinkinderen kreeg ze een sessie cadeau, zodat ze zichzelf toch nog eens volledig uitgedost als bruid kon zien. Ze vond het prachtig.

Dan was er nog de dochter met de zieke moeder, die wist dat haar moeder haar bruiloft niet meer zou meemaken. Of de acht verstandelijk gehandicapte vrouwen, die beseften dat zij nooit zouden gaan trouwen. Het meisje van achttien dat nog maar een paar maanden te leven had – en in de winkel een vader-dochterdans hield.

Annemarie Schotsman (46), eigenaresse van Let’s Play Bridezilla in Winsum (Friesland) biedt sinds 2016 pas-sessies aan, daarvoor werkte ze vijf jaar in een bruidsmodezaak. Anders dan bij Yalisa’s Bruidsmode verkoopt Let’s Play Bridezilla geen trouwjurken – je kunt er alleen passen. Schotsman ontvangt naast vrijgezellenfeesten ook scheidingsfeesten: vrouwen die hun scheiding met hun vriendinnen vieren door, wonderlijk genoeg, trouwjurken te passen.

Trouwen gaat in België nog gepaard met allerlei etiquette. Nederlanders zijn daar losser in geworden Annemarie Schotsman (46), eigenaresse van Let’s Play Bridezilla

Schotsman begon met een rekje van 23 trouwjurken, opgekocht bij een bruidswinkel die ging sluiten. Nu heeft ze er 325. Traditionele, maar ook big fat gypsy-jurken en jurken uit de jaren zeventig. In het weekend is ze volgeboekt door grote groepen van zo’n 20 tot 35 vrouwen. Doordeweeks komen kleinere groepen.

Belgische vrijgezellenfeestjes weten haar ook te vinden. „In België is de bruidswereld conservatiever dan hier”, zegt Schotsman. Een trouwjurk voor de grap aandoen vinden de meeste bruidszaken daar echt not done. Schotsman: „Trouwen gaat in België nog gepaard met allerlei etiquette. Nederlanders zijn daar losser in geworden.”

Een beetje onfatsoenlijk

Soms is er kritiek. Zo vinden sommige mensen de pas-sessies toch een beetje onfatsoenlijk. Trouwexpert Glasbergen snapt dat wel. „Voor het eerst een trouwjurk aandoen heeft iets magisch”, zegt ze. „Het is mooi om dat bijzondere moment voor het eerst te ervaren met je ouders, als je echt gaat trouwen. Niet zomaar voor de lol.”

Koopman en Schotsman zijn het daar niet mee eens. Zolang je het passen maar serieus blijft nemen. Grappige foto’s vinden ze geen probleem, maar vrouwen zomaar een willekeurige jurk uit het rek laten trekken en aandoen wel. „Dan zorg je niet dat iemand er werkelijk op haar mooist uitziet.”

Foto Annabel Oosteweeghel

Hoe je dat wel doet? Door te zorgen voor de juiste hoepels onder de rok en de juiste accessoires. En door goed te kijken naar iemands lichaam. Bijvoorbeeld door vrouwen met grotere borsten een korset te geven.

Overigens gaat het passen niet altijd goed. Gescheurde sluiers, kapotgetrokken ritsen en gesprongen naden komen regelmatig voor. Koopman had laatst bijna ruzie met een klant die per se een jurk wilde passen die te klein voor haar was. „Als ik zeg dat iets niet past, wordt het niet aangetrokken”, zeg ze. „Daar moet ik streng in zijn. De coupeuse heeft het al druk genoeg na zo’n sessie.”

Toch zou ze de pas-sessies niet willen missen. „Wie zichzelf als bruid ziet, voelt zich zo mooi en blij. Zelfs vrouwen die nooit willen trouwen. Dat is heerlijk om te zien.”