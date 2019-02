Wegwerpplastic verdwijnt nog dit jaar uit Hema-winkels

Hema verkoopt vanaf 2020 geen plastic wegwerpproducten meer. Alle plastic rietjes, wattenstaafjes en borden in de winkels worden dit jaar nog vervangen door producten van metaal, hout of karton. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van het AD donderdag. Met deze maatregel sluit Hema aan bij het rijtje bedrijven dat anticipeert op het Europees verbod op wegwerpplastic dat per 2021 moet ingaan.

Klanten spreken de winkelketen regelmatig aan op hun plastic wegwerpproducten, zegt de woordvoerder. “We zijn er al langere tijd mee bezig, maar het duurt wel even voor je voor al die producten goede en betaalbare alternatieven hebt gevonden.” Hema wil de komende jaren ook minder plastic verpakkingen gebruiken, en plastic producten zoals bewaardoosjes zoveel mogelijk van bioplastic of gerecycled plastic laten maken.

Eerder kondigden onder meer McDonald’s en Ikea al aan komend jaar plastic wegwerpproducten in de ban te doen. De Zweedse meubelfabrikant wil vanaf 2030 helemaal zijn afgestapt van plastic, ook voor de verpakking van zijn meubels.

Lees ook: Wegwerpplastic is de nieuwe sigaret: verketterd en verboden

Stok achter de deur

Het Europese verbod dat in 2021 van kracht wordt is een stok achter de deur voor bedrijven om hun duurzaamheidsbeleid op orde te krijgen, ziet Recycling Netwerk, een coalitie van een aantal Nederlandse en internationale natuurorganisaties die zich richten op het gebruik van grondstoffen. “Duidelijke afspraken en een harde datum zijn dus heel belangrijk”, aldus Tom Zoete van Recycling Netwerk.

Naast dit verbod op wegwerpplastic heeft Europa andere afspraken gemaakt om het plastic afval terug te brengen. “Zo gaan producenten van wegwerpplastics heffingen betalen voor de kosten die met het opruimen van plastic afval gepaard gaan, en moet vanaf 2029 zeker 90 procent van alle plastic flessen worden ingezameld voor recycling”, zegt Zoete.