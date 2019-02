Weg met die eekhoorn!

In haar column Eekhoornpardon (NRC, 9 februari 2019) pleit Mirjam de Winter voor een permanente verblijfsstatus voor het exotische knaagdier dat onlangs opdook in het Kralingse Bos. Het gaat om een Amerikaanse rode eekhoorn die ook bij mij gevoelens van nostalgie oproept naar de tijd dat onze inheemse rode eekhoornsoort er pinda’s uit je hand at. Toch zeg ik: weg met dat beest! Niet omdat hij in z’n eentje enige merkbare ecologische schade aan het bos zal toebrengen, maar simpelweg omdat het een exoot uit de dierenwinkel is die daar moedwillig is losgelaten. Dat mag niet en dat doe je niet, met geen enkel dier. Door deze eekhoorn op een voetstuk te plaatsen, stimuleer je anderen om ook kooitjes met wat voor soort gedierte dan ook open te zetten. Het kost de planten- en dierenwereld al genoeg moeite om in evenwicht te komen met invasieve exoten die zonder directe hulp van mensen de boel verstoren.

De eekhoorn heeft zijn parmantige pluimstaart en lieve kraaloogjes mee en kan dankzij deze aaibaarheid op een grote schare fans rekenen. Kiepert er iemand een Amerikaanse brulkikker in de Kralingse Plas en vangt de boswachter die (terecht) weg, dan kraait er geen haan naar, ook Mirjam de Winter niet.

Kees Moeliker

Directeur Natuurhistorisch Museum Rotterdam