Was dit de sollicitatiespeech van Mark Rutte?

SOLLICITATIESPEECH: Eén grote sollicitatie voor een Europese topfunctie. Zo zag de internationale pers de Churchill-lezing die premier Mark Rutte gisteren in Zürich gaf. Europese kranten kunnen nauwelijks geloven dat Rutte liever in het Torentje, “dat hele kleine kantoortje met dat geweldige uitzicht”, blijft, zag NRC-redacteur Petra de Koning. Er was dan ook een stevig publiciteitsoffensief van de premier: hij staat met interviews in de FT, El País, Le Monde, Süddeutsche Zeitung en de Neue Zürcher Zeitung. En alle kranten vroegen of Rutte de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie wordt. Vijf keer op rij ontkent Rutte: “Iedereen die ouder is dan vijf of zes jaar wordt genoemd“, zei hij tegen El País. Toch zag Le Monde in de toespraak een bevestiging van Ruttes ambities: de Nederlandse premier drijft op “strategische overwegingen”.

Sollicitatiespeech II: Voor iemand die een uitgesproken hekel heeft aan visie, was het ook een opmerkelijke toespraak. Eentje mét een visie namelijk en wel die van Europe first. De Europese Unie moet haar economische positie gebruiken om de eigen positie op het wereldtoneel veilig te stellen, vindt Rutte. “Omdat in een onzekere, multipolaire wereld ‘macht’ geen vies woord is.” Het past in de lijn van eerdere toespraken die Rutte hield, waarin hij het belang van Europese samenwerking verdedigde. Maar deze toespraak ging een stap verder: waar de premier er eerst op hamerde dat de EU de lidstaten sterker moet maken, pleit hij nu voor de invloed en macht van de EU zelf.

KLEIN WONDER: Wie meer van Mark Rutte hadden verwacht: de pulsvissers op Urk. Toen de EU dreigde met een verbod op deze manier van vissen, waarbij schollen worden opgeschrikt door een stroomstootje in plaats van door kettingen over de bodem van de zee te slepen, deed Rutte niks. “Toen de Franse president Macron vorig jaar langskwam, begon die direct over het pulsvissen. Rutte stond er schaapachtig bij te kijken”, klaagt één van hen in Trouw. Gisteren werd de knoop doorgehakt - uitgerekend op biddag. En dus werd op Urk gebeden “om een wonder op deze spannende dag”. Een klein wondertje kwam er: pulsvissen wordt afgeschaft, maar de helft van de Nederlandse vissers mag tot 2021 door. De vissers speculeren al op een strijd tussen de inspectie en de vissers die gewoon blijven vissen met de pulstechniek.

GEKWANTIFICEERDE KLETSKOEK: Het klimaatakkoord zou volgens Thierry Baudet 1.000 miljard euro kosten. Rob Jetten vroeg al eens om dat bedrag door te laten rekenen door de planbureaus, waarna Baudet zijn eigen berekening publiceerde. Maar die klopt niet, concludeert NRC-redacteur Erik van der Walle. Baudet heeft subsidies, belastingen en investeringen op één hoop gegooid en rekent de opbrengsten niet mee. Dat verwijt klinkt ook over een rapport dat de kosten van het energieakkoord schatte op ruim 37 miljard euro - veel meer dan de 18 miljard euro waar nu vanuit werd gegaan. Toen tijdens een debat bleek dat klimaatminister Wiebes wel kennis had van “het type optelling”, maar het rapport nog niet helemaal had gelezen, stapte Baudet op. Later zei Wiebes nog wel wat hij van de berekeningen vond: “Gekwantificeerde kletskoek.”

TV-DEBAT: Met de Provinciale Statenverkiezingen in zicht komen ook de eerste tv-debatten er aan. In tegenstelling tot wat eerder in deze nieuwsbrief werd gemeld, staat wel een debat met de lijsttrekkers van de Eerste Kamer op de agenda: zondag komen zij bij WNL op Zondag. Geert Wilders twitterde boos dat zijn partij niet is uitgenodigd door de “PVV-haters van WNL”. Maar WNL-hoofdredacteur Bert Huisjes zegt dat hij Wilders over het debat heeft gesproken. Wilders vroeg om bedenktijd, maar liet volgens Huisjes niks meer van zich horen. “De PVV is zeer welkom bij ons, maar ik kan ze niet dwingen.”

CODE ORANJE: Ze had tweeënhalf jaar lang, 24 uur per dag 34 camera’s in haar huis hangen. De Groningse Annemarie Heite werd landelijk bekend door de documentaire De Stille Beving, waarin ze liet zien wat voor invloed de aardbevingen hebben op haar en haar gezin. Nu wil Heite de Eerste Kamer in, meldt Dagblad van het Noorden. Ze vertegenwoordigt de partij Code Oranje die in Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland - en dus níet in Groningen - meedoet aan de Provinciale Statenverkiezingen. Maar de Partij voor het Noorden kondigt aan Heite ook te steunen. Die partij brak onlangs met de Onafhankelijke Senaatsfractie, die één zetel in de Eerste Kamer heeft. Gaat die ene zetel straks naar Heite?

QUOTE VAN DE DAG

“Privacyregels zijn er niet om criminele praktijken te verdoezelen.”

Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie wil dat politie en Openbaar Ministerie meer gegevens uitwisselen met andere instanties.