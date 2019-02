Vrij zijn is...een ‘nerf war’

‘Toen ik de blaster aan Lieke gaf, merkte ik dat ik hem eigenlijk zélf wilde houden”, zegt Roland Ruter (41). Lieke is Ruters elfjarige dochter met wie hij voor de vijfde keer deelneemt aan een ‘nerf war’. Nerf is het Amerikaanse merk achter de plastic ‘blasters’ („geweren zeggen we liever niet”) waarmee vijftien man vandaag door een gymzaal te Veenendaal rennen. In zijn online-zoektocht naar de perfecte blaster ontdekte Ruter de community achter Nerf. „Die bleek enorm vriendelijk.” Ruter, die een wijkcentrum runt, werd door de eerste spelregel overtuigd: „Don’t be a dick. Ben lief voor elkaar.” In zijn schuur hangen vijftig blasters.

„De standaardblasters die je voor dertig euro in de speelgoedwinkel koopt, zijn bedoeld voor kinderen”, zegt student werktuigbouwkunde Krijn Verbruggen (23). „Om het nog leuker te maken moet je modden.” ‘Modden’ komt van modification (aanpassing) en betekent dat er een nieuwe veer, motor of accu in de apparaten gaat. „Dan zagen, veilen en schilderen tot-ie jouw smaak is.” Een jaar geleden richtte Verbruggen met een paar anderen de Dutch Nerf Community op. Hun Facebook-groep heeft 120 leden. „Eens in de twee maanden organiseren we een war.” De eisen voor zo’n ‘oorlog’ zijn simpel: altijd een veiligheidsbril op en niet harder schieten dan „tweehonderd feet per second”, ongeveer 220 kilometer per uur. Schuimrubberen pijltjes zijn de munitie.

Krutwagens favoriet is humans versus zombies

De teams worden verdeeld zoals op de middelbare school. Om en om kiezen de captains een lid. De war van vandaag begint met een death match („geraakt is eruit”), gevolgd door de game mode: „Wie geraakt is gaat direct zitten tot een teamlid je een respawn geeft”, zegt informaticastudent Rik Krutwagen (27). „Een respawn betekent dat als je getikt wordt door een teamlid je meteen weer mee mag doen. Maar word je getikt door de tegenstander dan moet je eruit.” Krutwagens favoriet is humans versus zombies. Die spelvariant begint met twee ‘zombies’ die als enigen niet met een blaster maar met een schuimplastic zwaard de vloer betreden. Worden ze geraakt door de andere spelers dan gaan ze voor tien seconden in een freeze. „Maar tikken ze een andere speler dan wordt hij of zij ook een zombie.”

Als hij op zondag tijd heeft, oefent Daniel Hooglandt (20), student kunstmatige intelligentie, een half uurtje met herladen: „het razendsnel wisselen van een magazijn”. In groep acht vond Hooglandt spelen met Nerf „heel cool”. Halverwege de middelbare school was hij het ontgroeid en wilde alles verkopen. „Tot ik de community op Reddit en Facebook ontdekte en verder wilde.” Nu hangt er een blaster op zijn rug en in een band op zijn bovenbeen. Aan zijn riem zes zelfgemaakte houders vol magazijnen. „Ik heb twee 3D-printers gekocht om onderdelen te maken.” Zijn volgende blaster heeft hij al ontworpen.

Langzaam maar zeker kleurt de vloer van de gymzaal rood en blauw. Verbruggen kocht voor de club zo’n achtduizend pijltjes om vandaag mee te spelen. „We waren vorige keer te lang bezig met uitzoeken welke darts nou van wie waren.”