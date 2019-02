Volg hier dag 1 van het requisitoir van het OM in de zaak-Holleeder

De laatste fase van de strafzaak tegen Willem Holleeder is aanstaande. Donderdag begint het Openbaar Ministerie aan een vier dagen durend requisitoir. Daarin zullen de belangrijkste getuigen worden besproken, inclusief de verklaringen van Willem Holleeder zelf. Ook zal de komende twee dagen veel aandacht zijn voor de geschiedenis van de Amsterdamse onderwereld en de rol die Willem Holleeder daar sinds zijn vrijlating voor de Heinekenontvoering in 1992 heeft gespeeld.

In het tweede deel van het requisitoir, dat op 28 februari en 1 maart zal worden uitgesproken, worden dan de strafbare feiten besproken. Holleeder wordt verdacht van vijf moorden, 1 poging moord, 1 doodslag, 1 poging doodslag en het lidmaatschap van een criminele organisatie. De bespreking van al die feiten zal op vrijdagmiddag 1 maart uitmonden in een voorspelbare strafeis: levenslang.

Voor het pleidooi van de verdediging zijn zes dagen uitgetrokken tussen 7 en 15 maart. Nadat het OM en de verdediging nog een tweede ronde krijgen om op elkaar te reageren, is het laatste woord voor Willem Holleeder. Dat staat gepland op 2 april 2019. Daarna trekt de rechtbank zich terug voor beraad en het schrijven van het vonnis. Dat wordt uitgesproken op 4 juli. Daarna zal er vrijwel zeker een hoger beroep volgen.

De aftrap van het Openbaar Ministerie is hier te volgen via de tweets van misdaadverslaggever Jan Meeus die in de zaal van de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam zit.

