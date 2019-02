Verdachte dodelijke schietpartij Oss overleden

De man die maandagochtend in Oss een 43-jarige plaatsgenoot doodschoot, is in de nacht van woensdag op donderdag overleden in een ziekenhuis. Dat heeft de politie Oost-Brabant donderdag gemeld. De verdachte (59) werd maandag zwaargewond aangetroffen in zijn eigen woning, een aantal uur na de schietpartij.

De politie gaat ervan uit dat de man na de schietpartij aan de Anna Bijnsstraat in Oss heeft geprobeerd zich thuis van het leven te beroven, nog voor een arrestatieteam zijn woning, aan de Molenweg, binnenviel. Hij werd in “zeer zorgwekkende toestand” naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht, waar hij uiteindelijk overleed.

Volgens de politie hadden de verdachte en het slachtoffer van de schietpartij een “zakelijk conflict”. Het Brabants Dagblad meldt dat de twee tussen 2007 en 2012 een schoonmaakartikelenbedrijf runden. Ze zouden met elkaar hebben gebroken na ruzie over het gebruik van een zakelijke pinpas.

Zolang het onderzoek nog niet is afgerond, wil de politie inhoudelijk verder niets kwijt. Getuigen die maandag rond 07.45 uur in de buurt waren toen de schietpartij plaatsvond, worden nog gehoord.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0900-0113 of www.113.nl.



Correctie (14 februari 2019): In een eerdere versie van dit stuk werden de locatie van de schietpartij (Anna Bijnsstraat) en de locatie van de woning van de verdachte (Molenweg) door elkaar gehaald. Dat is hierboven aangepast.