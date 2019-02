‘Trump roept noodtoestand uit’

President Trump heeft donderdag ingestemd met een compromisvoorstel over de grensbewaking. Tegelijkertijd roept hij de noodtoestand uit om alsnog zijn grensmuur te financieren, die niet in het voorstel van het Congres is opgenomen. Hiermee wordt een nieuwe gedeeltelijke sluiting van de federale overheid voorkomen.

Het Witte Huis bevestigde donderdagmiddag een mededeling van de Republikeinse leider in de Senaat, Mitch McConnell, voordat het voorstel in stemming zou worden gebracht in de Senaat en in het Huis van Afgevaardigden. Met het uitroepen van de noodtoestand omzeilt de president de gebruikelijke democratische controle op zijn uitgaven.

Afgevaardigden van de Democratische Partij hadden zich gekeerd tegen financiering voor een fysieke grensbarrière, een van de beloften van Trump. De president had gevraagd om 5,7 miljard dollar (ruim 5 miljard euro) voor de muur, in het compromisvoorstel was 1.375 miljard dollar opgenomen, goed voor een kleine 90 kilometer grensmuur.

Met het uitroepen van de noodtoestand kan Trump voorkomen dat hij als verliezer van het politieke compromis te boek komt te staan. Vanuit de harde kern van zijn achterban is hij de laatste maanden gekritiseerd als „slapjanus”, omdat hij er niet in zou slagen zijn belofte te houden.

McConnell en andere prominente Republikeinen hebben zich steeds tegen het uitroepen van de noodtoestand uitgesproken. Zij vrezen het precedent dat hiermee wordt geschapen. Als ‘hun’ president de noodtoestand uitroept om een politieke hartenwens te realiseren, wie zal dan een Democratische president ervan kunnen weerhouden hetzelfde te doen? De Democratische leider van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, beaamde dat al tegenover journalisten. Ze gaf het voorbeeld van de schietpartij op een middelbare school in Parkland, Florida, donderdag precies een jaar geleden. Een Democratische president zou na zo’n tragisch incident de noodtoestand kunnen uitroepen om vergaande beperkingen op te leggen aan het recht wapens te dragen – een angstbeeld voor de Republikeinen.

Alle Trump-kiezers werden bediend

Geen nieuwe shutdown

Trump heeft dus zijn partij naar zijn wil gebogen. Eerder deze week zei hij al dat hij „niet blij” was met het compromisvoorstel dat Republikeinse en Democratische parlementariërs hadden uitonderhandeld. „Ik ga de muur hoe dan ook bouwen”, zei hij dinsdag al tegen zijn aanhang in de Texaanse grensplaats El Paso. Woensdag zei hij tegen journalisten dat hij geen nieuwe shutdown wilde, maar dat hij om de muur te bouwen andere mogelijkheden heeft „die de meeste mensen niet begrijpen”. Dat kan een verwijzing zijn naar peilingen die tonen dat Amerikanen weinig begrip hebben voor het uitroepen van de noodtoestand.

Als Trump de noodtoestand uitroept, brengt dat de Democraten in een lastige situatie. Zij hebben zich dan gecommitteerd aan extra grensbewaking, én zien de president weglopen met zijn muur. Vanaf de achterbankjes in het Huis gingen deze week al kritische stemmen op tegen hun partijleider. „Het is als met alle compromissen”, zei Pelosi. „Kijk naar wat erin zit, niet naar wat er niet in zit.”