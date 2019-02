Tripmiddel ketamine steeds populairder in uitgaanscircuit

Het tripmiddel ketamine, een verdovingsmiddel voor paarden, rukt op in het uitgaanscircuit. Dit staat in de Nationale Drug Monitor 2018 van het Trimbos-instituut die donderdag is gepubliceerd.

Ketamine valt onder de Geneesmiddelenwet en niet onder de Opiumwet. Het bezit ervan is daardoor niet illegaal. In 2017 hadden bijna 150.000 Nederlanders ketamine ooit gebruikt als drug.

Het aandeel gezondheidsincidenten met ketamine verdrievoudigde tussen 2009 en 2017 van 2,7 procent naar 8,2 procent op de EHBO-posten van vooral festivals en muziekevenementen. De meeste ongelukken worden veroorzaakt door het mixen van ketamine met andere drugs, vooral xtc, ghb en cocaïne.

Ook het aantal ‘ketaminesamples’ dat gebruikers laten testen bij het Trimbos-instituut is in tien jaar flink gestegen: van 80 in 2007 naar 404 in 2017 – bijna 4 procent van het totaal aantal samples.

Psychedelische ervaringen

Jarenlang was ketaminegebruik voorbehouden aan „een kleine groep gebruikers die intense psychedelische ervaringen zoeken”, volgens het rapport. Tegenwoordig wordt de drug ook in clubs, op festivals en muziekevenementen gebruikt. In 2016 heeft landelijk bijna een op de vijf personen in het uitgaansleven de drug geprobeerd, volgens het Trimbos-instituut. Verslavingszorginstelling Jellinek sprak afgelopen zomer over een „mainstreaming” van ketamine in het dancesegment.

Gebruikers prijzen ‘keta’ omdat het een heftige roes geeft en nauwelijks een kater. Ze worden dromerig en zweverig en verliezen hun coördinatie. „Er treedt een scheiding op tussen lichaam en geest”, aldus het Trimbos-rapport.

Het roesmiddel is relatief goedkoop en kost ongeveer 25 euro voor een gram (de helft van cocaïne). Een aantal jaar terug was ketamine nog moeilijk verkrijgbaar, zegt drugsonderzoeker Ton Nabben van de Hogeschool van Amsterdam. Tegenwoordig zit het in „het basispakket” van elke dealer. Daarnaast wordt ketamine online via websites aangeboden.

Bijna-doodervaring

Bij een te hoge dosering kun je in een ‘k-hole’ belanden: een bijna-doodervaring waarbij het lichaam verlamt. Gebruikers kunnen een uur lang amper bewegen of praten. Langdurig ketaminegebruik is slecht voor de blaas en nieren. Bij veelvuldig gebruik treedt tolerantie op in het lichaam. Gebruikers hebben daardoor steeds meer ketamine nodig om hetzelfde effect te bereiken. Verslaving ligt op de loer.