Tijdschrift LINDA voor 40 miljoen van Sanoma naar Talpa

Tijdschrift LINDA is voor ruim 40 miljoen euro verkocht aan Talpa Network. Vanaf maart worden de tijdschrifttitels LINDA, LINDA.Meiden, LINDA.Man, LINDA.Wonen en L’HOMO niet meer uitgegeven door Sanoma, dat vijftien jaar geleden LINDA (huidige oplage ruim 230.000 exemplaren) inlijfde.

Dat meldden Sanoma en Talpa donderdag. „De mogelijkheden die Talpa Network nu biedt met samenwerkingen op haar kanalen, zoals radio, online en vooral lineaire televisie, passen beter bij de groeiambities van het mediamerk LINDA”, zei naamgever Linda de Mol in een persbericht.

Met haar merken kan ze bijdragen aan de digitale nieuwsdienst die Talpa wil bouwen. LINDA is in de afgelopen jaren ook een digitaal nieuwsmerk geworden; online bereikt Lindanieuws tussen 1,2 en 2 miljoen bezoekers per maand. Daarmee behoort het tot de grotere sites van Nederland.

Vorige maand werd al bekend dat Linda de Mol na elf jaar van RTL overstapt naar Talpa, het mediabedrijf van broer John de Mol. Die meldde donderdag dat Linda de Mol, samen met LINDA-hoofdredacteur Jildou van der Bijl, creatief directeur wordt bij Talpa’s televisiezender Net5. Van der Bijl blijft, naast haar nieuwe functie, ook creatief directeur van LINDA.

De overname van LINDA betreft feitelijk de koop van uitgever Mood for Magazines, voor 86 procent een dochteronderneming van het Fins-Nederlandse mediaconcern Sanoma. De omzet van Mood for Magazines – 53 medewerkers – bedroeg vorig jaar 27 miljoen euro. De brutowinst voor rente en belastingen kwam vorig jaar uit op 6 miljoen euro. Het bedrijf heeft volgens Sanoma een waarde van 47 miljoen euro.

Mood for Magazines was altijd een van de best renderende onderdelen van Sanoma in Nederland. Waar andere titels hun oplagen zagen dalen, boekte LINDA nog winst. Eerder probeerde Talpa van Sanoma nieuwssite NU.nl over te nemen, maar dat wilde het Fins-Nederlandse bedrijf niet verkopen.