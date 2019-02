Tientallen doden bij zelfmoordaanslag Kashmir

Bij een zelfmoordaanslag in het Indiase gedeelte van Kashmir zijn donderdag tientallen veiligheidsagenten om het leven gekomen. Volgens de Indiase krant The Indian Express zijn er 39 doden gevallen. Persbureau AP meldt dat het gaat om zeker 33 doden en ongeveer twintig gewonden. Een militant reed in een auto vol met explosieven in op een konvooi van een speciaal gewapende divisie van de Indiase politie.

Het is de grootste aanslag van de afgelopen twee decennia. In september 2016 kwamen bij een aanslag op een legerkamp negentien Indiase soldaten om het leven. De betwiste regio ten noorden van India en Pakistan wordt door beide landen geclaimd. De Indiase premier Narendra Modi heeft de “lafhartige” aanslag veroordeeld.

narendramodi Narendra Modi Attack on CRPF personnel in Pulwama is despicable. I strongly condemn this dastardly attack. The sacrifices of our brave security personnel shall not go in vain. The entire nation stands shoulder to shoulder with the families of the brave martyrs. May the injured recover quickly. 14 februari 2019 @ 13:16 Volgen

Jaish-e-Mohammed

De aanslag vond plaats in de buurt van Srinagar, de grootste stad in het Indiase gedeelte van Kashmir. Het gebied dat voluit ‘Jammu en Kashmir’ heet is opgedeeld in een gebied dat valt onder India (het midden en zuiden), Pakistan (noordwesten) en China (noordoosten). De explosie was zo zwaar dat deze op kilometers afstand te horen was. Een lokale journalist, die het getroffen gebied bezocht vlak na de aanslag, meldt aan persbureau Reuters dat delen van lichamen op meer dan honderd meter van elkaar verspreid lagen.

De uit Pakistan afkomstige militante groepering Jaish-e-Mohammad (JeM) heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. In een verklaring zegt een woordvoerder dat meerdere voertuigen van de veiligheidsdiensten zijn verwoest. JeM is een van de meest sterke militante bewegingen in Kashmir. Zij strijden voor onafhankelijkheid van de regio waar voornamelijk moslims wonen.

India beschuldigt buurland Pakistan van steun aan JeM. De groepering zou achter een grootschalige aanval zitten op het Indiase parlement in 2001. Na deze aanslag, waarbij 13 mensen om het leven kwamen, besloot India om troepen in te zetten langs de grens met Pakistan.

Dit bericht wordt aangevuld