Brooklyn Hot Honey Pizza

Deze pizza wordt gemaakt in de pizzeria van Paulie Gee in Greenpoint in New York.

Als het deeg in de koeling ligt, haal het dan 60 tot 90 minuten voor je gaat bakken uit de koelkast. Leg je pizzasteen op het bovenste rekje in de oven en verwarm je oven 45 minuten voor op 290 graden. Gebruik de grove kant van een rasp om de mozzarella te raspen. Gebruik de fijne kant voor de Pecorino Romano.

Bestuif je werkblad met wat bloem. Leg je pizzaschep klaar en doe ook hier wat bloem op. Zet de grill van je oven aan, 10 minuten voor je de pizza gaat bakken. Leg je bolletje deeg op je werkblad en draai het een keer om zodat beide kanten lichtjes met bloem bedekt zijn. Rek het deeg met je handen en vuisten op tot de afmetingen van een pizza. Leg je bodem als deze klaar is op je pizzaschep en haal eventuele kreukels en knikjes uit het deeg.

VOOR 1 PIZZA: 1 bolletje deeg 90 gram vochtarme mozzarella 15 tot 20 gram Pecorino Romano 100 gram tomatensaus 20 gram in azijn ingelegde uien (optioneel) 35 gram coppa of prosciutto, flinterdun gesneden een klein beetje honing chilivlokken

Verdeel de tomatensaus over je pizza, dan de pecorino, dan de mozzarella en dan de ui. Zet de grill uit en leg je pizza in de oven. Bak je pizza 5 minuten op 290 graden, tot de rand goudbruin is. Zet de grill dan weer aan en laat je pizza nog even 1 of 2 minuten bakken tot de kaas gesmolten is en de korst mooi bruin. Haal de pizza uit de oven en de plakken coppa of prosciutto over de pizza. Maak af met een klein beetje honing en serveer de er chilivlokken apart bij.