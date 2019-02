Talpa koopt ook tijdschriften Linda de Mol

Mediabedrijf Sanoma heeft dochterbedrijf Mood for Magazines, dat onder andere het tijdschrift Linda uitgeeft, verkocht aan Talpa. Dat maakt het bedrijf donderdag bekend. Het is niet bekendgemaakt hoeveel geld met de overname gemoeid is. Talpa breidt met de aankoop voor het eerst uit naar de tijdschriftenbranche.

Vanaf 1 maart is niet alleen het tijdschrift Linda in handen van Talpa maar ook Linda.meiden, de Linda foundation, L’Homo en de websites Lindanieuws en Linda.tv. Talpa wil het merk verder uitbreiden op verschillende platformen, zoals radio en televisie. Jildou van der Bijl blijft hoofdredacteur van het tijdschrift en wordt samen met Linda de Mol creatief directeur van de de televisiezender Net5. In een persbericht schrijft Linda de Mol dat Net5 “de leukste vrouwenzender van Nederland” moet worden. Of het tijdschrift en de televisiezender gaan samenwerken, maakt Talpa niet bekend.

Rob Kolkman, bestuursvoorzitter van Sanoma, zegt in een persbericht dat met de verkoop een einde komt “aan een zeer goede samenwerking met Linda de Mol”. Maandelijks kopen 230.000 mensen het tijdschrift en online heeft het merk een miljoen volgers via de sociale mediakanalen.

Lees meer over het media-imperium dat John de Mol bouwt: John de Mol wil volgend jaar eigen nieuwsdienst

John de Mol breidde zijn media-imperium het afgelopen jaar sterk uit. Een maand geleden werd bekend dat Linda de Mol zelf de overstap maakt naar Talpa. Ook vertrokken presentatrice Wendy van Dijk en voormalig RTL-directeur Erland Galjaard naar het bedrijf van John de Mol. Eerder kocht Talpa al YouTubekanaal Stuk.tv. Ook kocht De Mol het Nederlandse persbureau ANP en het fotobureau Hollandse Hoogte.