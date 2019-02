Mijn man en ik zitten samen in de auto als de reclame op de radio ons erop wijst dat Valentijnsdag zich binnenkort weer aandient. Net als elk jaar reageert mijn echtgenoot enthousiast. Ik weet het ondertussen: het is de dag waarop hij bezit nam van zijn oude liefde, de Volvo Amazone, nu inmiddels 28 jaar geleden. Zou er misschien dit jaar ook voor mij, al 22 jaar zijn echtgenote, een romantische verrassing zijn? Ook deze geliefde wordt een jaartje ouder.

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl