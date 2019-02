Paul Manafort loog meerdere keren tegen speciaal aanklager

Een federale rechter in Washington is van oordeel dat Paul Manafort, de voormalige campagneleider van Donald Trump, herhaaldelijk heeft gelogen tegen de aanklagers met wie hij een overeenkomst had gesloten. Dat berichten Amerikaanse media over een zitting die woensdag achter gesloten deuren plaatshad.

Manafort werd september vorig jaar door een rechter in Alexandria veroordeeld wegens belastingontduiking en bankfraude. Met de overeenkomst tot samenwerking die hij daarna sloot met aanklagers uit het team van speciaal aanklager Robert Mueller, probeerde Manafort verdere vervolging te voorkomen. Mueller deed in november aangifte tegen Manafort, omdat die tegen de onderzoekers uit zijn team zou hebben gelogen. Manaforts advocaten spraken dat destijds tegen.

De 69-jarige Manafort zou een waardevolle getuige zijn voor speciaal aanklager Mueller, die op last van het ministerie van Justitie onderzoek doet naar mogelijke samenwerking tussen het campagneteam van Trump en de Russische regering. Manafort werkte jarenlang als politiek adviseur voor de Oekraïense politicus Viktor Janoekovitsj, die nauwe banden met het regime van president Poetin onderhield. Bovendien was Manafort in de zomer van 2016 aanwezig bij een ontmoeting van de zoon en schoonzoon van Trump met enkele Russen die hun belastende informatie over Trumps rivaal Hillary Clinton hadden beloofd.

Een van de ten minste drie zaken waarover Manafort tegen de onderzoekers zou hebben gelogen, betreft zijn contacten met Konstantin Kilimnik. Met deze Rus werkte Manafort nauw samen in Oekraïne. Kilimnik heeft volgens het onderzoeksteam van Mueller banden met de Russische geheime dienst. De rechter zal in de komende weken vonnis wijzen over Manafort.