Patiënten kregen kankermedicijnen uit afgekeurde Chinese fabriek

Nederlandse patiënten hebben tussen 2016 en 2017 chemomedicijnen gekregen met een grondstof van een afgekeurde Chinese fabriek. Volgens Europese toezichthouders bestond in de fabriek „een ernstig risico” op vervuiling van producten, meldt het tv-programma Zembla donderdagavond.

Tegenover Zembla geeft de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) toe te hebben geweten dat de fabriek was afgekeurd. De twee geneesmiddelen bleven op de markt omdat er geen andere leverancier voorhanden was.

De afgekeurde Chinese grondstofleverancier is Zhejiang Hisun Pharmaceutical. De fabriek leverde twintig grondstoffen voor Nederlandse medicijnen. Najaar 2015 werd een deel van deze grondstoffen verboden in de Verenigde Staten. Pas één jaar later, in september 2016, haalde de Inspectie in Nederland achttien van de twintig grondstoffen uit de handel. Daarover werd niet gecommuniceerd met apothekers en oncologen, aldus Zembla.

Geen alternatief

De twee grondstoffen voor chemotherapeutica zijn in 2016 niet verboden omdat er geen alternatief was, aldus de inspectie. Volgens Ronald Jansen, manager farmaceutische bedrijven bij de inspectie, komt het een paar keer per jaar voor dat de inspectie moet kiezen uit twee kwaden: „Willen we het product met een mogelijk defect versus: willen we het product helemaal niet?”

Het gaat om methotrexaat en mitomycine. De middelen worden onder meer gebruikt voor de behandeling van blaaskanker, borstkanker en tumoren in het hoofd-hals gebied. Mitomycine uit de afgekeurde fabriek was uiteindelijk tot september 2017 op de Nederlandse markt.

Volgens de inspectie waren de grondstoffen voldoende getest door de fabrikanten. Zelf controleerde de inspectie de medicijnen echter niet.

De inspectie wil tegenover Zembla niet zeggen welke merken het betreft en wie de fabrikanten zijn die de grondstoffen uit de afgekeurde fabriek op de markt hebben gebracht. Volgens de inspectie „gaat het om vertrouwelijke informatie.” De inspectie zegt ook niet te weten hoeveel kankerpatiënten de middelen hebben gekregen nadat de fabriek was afgekeurd.

Vervuilde valsartan

Eerder deze maand bleek dat 160.000 patiënten in Nederland zes jaar lang de vervuilde bloeddrukverlager valsartan hebben geslikt.

Hoe kan het dat mensen valsartan bleven slikken? Joep Dohmen zoekt antwoorden, als journalist en als patiënt.

Dat de pillen vervuild waren met kankerverwekkende stoffen bleek medio 2018, waarna wereldwijd miljarden pillen werden teruggehaald. De vervuilde grondstof van de pillen was afkomstig uit China, India en Mexico.