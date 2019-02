‘Over elk dingetje in huis kan ze een half uur vertellen’

De foto kwam onlangs al even voorbij in een uitzending van Yung DWDD over kunstenares Maya Wildevuur en ook in NRC was hij al groot afgebeeld bij het essay van Hans Steketee over het thema van de fotowedstrijd: ‘Nederland woont’. De winst van de publieksprijs van de NRC fotowedstrijd komt daar voor fotograaf Cees Beuzekom (51) uit Amsterdam nog eens als kers op de taart bij. „Ik heb al zoveel reacties gehad”, zegt hij. „Grappig, wat één zo’n foto teweeg kan brengen.”

„Maya is een uniek mens. Ik heb haar wel vaker ontmoet, maar deze keer heb ik echt goed met haar kunnen praten. Ze is familie van mijn vriendin en letterlijk en figuurlijk een kleurrijk persoon. Heel dankbaar om te fotograferen. Toevallig: Thijs Wolzak is ook weleens bij haar langs geweest voor zijn serie ‘Binnenkijken’. Maya liet me zijn boek nog zien waar de foto in stond.”

De kunstenares woont al meer dan 25 jaar in de Ennemaborg in het Groningse Midwolda, waar ze ook haar atelier en galerie heeft. Sinds haar echtgenoot twee jaar geleden overleed, woont ze er alleen. „Meteen toen ze er introkken, heeft ze een kamer roze geschilderd en een andere blauw. Het hele huis hangt vol met spullen die ze van hun reizen over de hele wereld hebben meegenomen. En over elk dingetje kan ze een half uur vertellen. Er is daar zoveel in beeld te brengen. Voor mij was het de kunst om een mooi kader aan te brengen.”

Twee dagen rondlopen

Beuzekom zit in het tweede jaar van de Fotoacademie in Amsterdam. Daar kreeg hij de opdracht: maak een reportage en een portret van een kunstenaar. Waarbij hij meteen aan Maya Wildevuur dacht. Twee dagen heeft hij in en rond haar huis gelopen. Van de woonkamer op de bovenverdieping – „daar staan zo mogelijk nog meer spullen” – tot de kelder: „Bijna helemaal vol met eigen werk.” Eenmaal terug in z’n eigen huis zag hij het ‘Nederland woont’-thema van de fotowedstrijd voorbijkomen. „Da’s leuk, dacht ik. Dat heb ik nét gedaan.”

Hij koos ervoor om de foto van de roze kamer in te zenden. „Deze vond ik het meest exclusief. Er is zoveel te zien. De tafel en de zilveren bank komen uit India. En dan die papagaai…” Toepasselijke gele jurk ook. „Ja, maar die had ze niet speciaal voor de foto aangetrokken. In de tijd dat ik er rondliep, heeft ze vier verschillende jurken aan gehad. Ze kleedt zich altijd zo uitbundig, ook als ze schildert. Dat is het mooie bij Maya: je hebt geen visagie nodig, alles is al gestyled.”

Nieuwe mogelijkheden

Beuzekom is werkzaam als theatertechnicus, best zwaar, en hij weet niet hoe lang hij dit werk nog wil blijven doen. Toen hij een tijdje geleden een open dag van de Fotoacademie bezocht, zag hij nieuwe mogelijkheden: „Fotograferen is altijd mijn passie geweest. Vroeger ging ik vaak op pad met mijn oom, die was natuurfotograaf. Leende ik de camera van mijn vader. Ik ben het altijd blijven doen, maar het had nooit mijn prioriteit. Nu wel. Ik ben er erg veel mee bezig, fanatieker dan ooit. Als het even kan wil ik er mijn beroep van maken.”

Hij merkt dat de opleiding hem kritischer maakt. „Ik was altijd heel erg van de mooie foto’s. Een vogel op de dakrand, een landschap met bergen. Supermooi. Maar op de academie zeggen ze: dat is standaardwerk, dat doet iedereen. Je moet kijken naar wat jou onderscheidt van de rest. Wat maakt jouw foto interessant? Waarom maak je die foto? Wat wil je ermee vertellen? Ik ben ermee aan het worstelen, maar ik denk dat ik het steeds beter begrijp.”

Momenten vangen

Wie zijn website of Instagram bezoekt, ziet fraaie natuurfoto’s, landschappen, portretten, reportages, straatfotografie. „Mijn veelzijdigheid is een beetje mijn probleem. Specialiseren vind ik lastig. Wat ligt me het meest? Waarin kan ik een eigen stijl ontwikkelen? Waar kan ik mee aan de slag zodat ik er misschien ook nog wat geld mee kan verdienen? Het is een mooie zoektocht, maar ik ben er nog niet uit.”

Al heeft hij diep in zijn hart natuurlijk wel mooie dromen. „Als ik ooit zoals de Braziliaanse fotograaf Sebastião Salgado jarenlang de wereld rond zou mogen reizen om de mens en de natuur in al zijn facetten vast te kunnen leggen…” Precies, dan wist hij het wel.

Het thema van de maand februari is ‘Nederland heeft lief’. Inzenden kan tot vrijdag 1 maart 17:00 uur op nrc.nl/fotowedstrijd.