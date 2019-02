In memoriam: de Marsrover Opportunity

Na bijna een jaar onderzoek in de Victoriakrater rijdt Opportunity in augustus 2008 de krater weer uit. Hij rijdt daarbij over zijn eigen sporen die hij een jaar eerder tijdens de afdaling maakte, in september 2007. De rover besteedde vooraf bijna een jaar aan het vinden van de plek waar hij het beste in de krater kon afdalen zonder weg te glijden of vast te geraken.

Links/Boven:In april 2005 kwam Opportunity bijna vast te zitten in een 30 cm hoge zandrichel waarin zijn wielen ruim 10 cm diep wegzakten. NASA doopte het duintje passend ‘het Vagevuur Duin’. Na vijf weken plannen en proberen kwam de Marsrover weer vrij. Deze foto is gemaakt op 11 juni 2005, een week na de ontsnapping.

Rechts/Onder:Opportunity kijkt terug, op 4 augustus 2010, over het spoor dat zijn zes wielen achterlieten tijdens zijn in totaal 19 kilometer (!) lange reis van de kleine Victoriakrater naar de grote Endeavourkrater (22 kilometer doorsnee). Hij is op dat moment al een jaar onderweg. De totale reis duurde twee jaar, van augustus 2009 tot augustus 2011. Onderweg bestudeerde de rover natuurlijk ook interessante objecten die hij toevallig tegenkwam.

Foto’s NASA/JPL-Caltech/Cornell University/USGS