Kleine groei overslag Rotterdamse haven, vooral door containers

De overslag van de Rotterdamse haven is vorig jaar licht toegenomen met 0,34 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. De verplaatsing van goederen, ofwel de overslag, bereikte een recordvolume van 469 miljoen ton. Die toename komt vooral door een forse groei van de containeroverslag. Dat blijkt uit de donderdagochtend gepresenteerde jaarcijfers van de grootste haven van Europa.

De containeroverslag groeide met 5,7 procent naar 14,5 miljoen TEU, de standaardmaat voor containers. Als belangrijke reden voor de groei geeft het Havenbedrijf de toename van transshipment en volle import-containers. De containerexport ontwikkelde zich minder sterk, onder andere door Chinese importbeperkingen op afvalstromen en een stagnering van de Britse en Russische economieën. Ook de overslag van ruwe olie, minerale olieproducten en agribulk daalden. De overslag van vloeibaar aardgas (LNG, +163,6 procent) en biomassa (31,6 procent) groeiden vorig jaar opnieuw.

Schaalvergroting

De Rotterdamse haven profiteert flink van schaalvergroting en investeringen in de bereikbaarheid. De bruto investeringen van het Havenbedrijf stegen met 91 procent naar 408,1 miljoen euro, het hoogste bedrag sinds de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Het grootste deel van dit bedrag werd gebruikt om de bereikbaarheid van de haven te verbeteren. Zo werd de Container Exchange Route aangelegd op de Maasvlakte, evenals het Prinses Amaliaviaduct, en werd de Havenspoorlijn via het Theemswegtracé verlegd. Ook profiteert de haven de verwerving van een minderheidsbelang in de Braziliaanse haven Pecém.

Het Havenbedrijf verwacht dat de overslag ook in 2019 licht zal groeien, maar verwacht wel een lagere groei dan de afgelopen jaren. Afgelopen jaar boekte de haven een omzet van 707,2 miljoen euro ten opzichte van 712,1 miljoen euro in 2017. De lichte omzetdaling heeft te maken met minder havengelden en verhuuropbrengsten. De haven is belangrijk voor de Nederlandse economie. Zelf beweert het Havenbedrijf 6,2 procent bij te dragen aan het bruto binnenlands product. Ook creëert het naar eigen zeggen werkgelegenheid voor 385.000 mensen.