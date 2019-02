Jaar cel voor Franse bokser die agent aanviel bij gelehesjesprotest

Ex-bokskampioen Christophe Dettinger, die in korte tijd de held werd van de Franse ‘gele hesjes’ nadat hij begin januari bij een demonstratie in Parijs geharnaste agenten tegen de grond sloeg, is woensdag veroordeeld voor het mishandelen van twee agenten. Dat meldt persbureau AFP.

De 37-jarige Dettinger kreeg van een rechtbank in Parijs dertig maanden cel, waarvan achttien maanden voorwaardelijk. Gedurende het onvoorwaardelijke deel van zijn celstraf wordt hij alleen ‘s nachts opgesloten. Overdag mag hij van de rechter naar zijn werk. Ook mag hij zes maanden lang niet in Parijs komen.

Held van gele hesjes

Op beelden van de demonstratie in Parijs was te zien hoe Dettinger, met leren handschoenen aan en een zwart mutsje op, de oproerpolitie in de verdediging drukt. De professionele bokser is ruim een kop groter dan de agenten met schild, harnas, helm, pepperspray en wapenstok en breekt eigenhandig door hun linies. Te zien is hoe hij op een voetgangersbrug over de Seine een agent naar de grond werkt en vervolgens op hem intrapt.

Het filmpje van de oud-bokser Dettinger in actie tegen de politie werd veel gedeeld via sociale media.

Former French Cruiserweight Champion Christophe Dettinger on the front foot versus the Parisian Police Saturday #BoxingPolice pic.twitter.com/tPCh50UTEP — Boxism Boxing World (@BoxismUK) January 7, 2019

Op Twitter werd de bokser al snel herkend. Later bevestigde Dettinger, die in 2007 Frans bokskampioen was in de gewichtsklasse cruiser (net onder zwaargewicht), dit zelf. Hij plaatste een filmpje op internet waarin hij toegeeft bij de gele hesjes te horen. “Ja, ik heb verkeerd gereageerd, maar ik heb me verdedigd.”

De Franse zender BFMTV sprak met de politiemannen die door Dettinger werden geslagen:

"Il tapait pour vraiment faire mal, voire tuer." Les gendarmes agressés par le boxeur à Paris témoignent pic.twitter.com/vzO9IAY71D — BFMTV (@BFMTV) January 8, 2019

Crowdfunding

De beelden riepen veel verontwaardiging op, maar veel ‘gele hesjes’ en sympathisanten vergoelijkten het geweld van Dettinger. Er kwam zelfs een crowdfundingactie voor hem en zijn familie “om de solidariteit te tonen van het volk van gele hesjes, het echte Franse volk”. Crowdfundingsite Leetchi stopte de actie voortijdig; de teller stond toen al op bijna 120.000 euro. Kort daarop gaf Dettinger zichzelf aan.

De protesten begonnen in november met boze taxichauffeurs over te hoge brandstofprijzen, maar zijn uitgegroeid tot een protest zonder duidelijk doel, tegen president Emmanuel Macron. In Parijs wordt bij de demonstraties veel vernield en veel geweld gebruikt, zowel door de demonstranten als door de politie. Er zijn bij rellen duizenden gewonden en meerdere doden gevallen. Ook elders in het land zijn protesten, bijvoorbeeld in de vorm van wegversperringen.

De laatste weken neemt de hevigheid van de protesten langzaam af, maar nog altijd gaan er wekelijks zo’n tienduizend mensen de straat op. Zo’n 1.800 gele hesjes zijn inmiddels veroordeeld in verband met de vernielingen of geweld tegen de politie en nog eens 1.400 mensen moeten nog voor de rechter verschijnen. Een van de leiders van de hesjes, Éric Drouet, moet vrijdag voorkomen voor het organiseren van een ongeoorloofd protest.