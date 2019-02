Helpt een bewapende leraar tegen een schietpartij op school?

Zo had het schoolbestuur het zich ongeveer voorgesteld. Op elke school zou elke dag één van de leerkrachten een vuurwapen dragen, verborgen. Niemand zou behoren te weten wie die leraar was, niet de collega’s, niet de leerlingen, zelfs niet de bestuursleden van de Lee County School Board in Virginia. Je zou het pas merken als iemand de school probeerde binnen te dringen om er te schieten – zoals het in 2018 op Amerikaanse scholen liefst 97 keer gebeurde, volgens gegevens van de federale overheid, en dit jaar alweer 13 keer. Op dat moment zou de special conservator of the peace zijn wapen mogen trekken om de school te beschermen.

Het besluit in Lee County, Virginia, werd genomen na de schietpartij op de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida. Deze donderdag precies een jaar geleden, op 14 februari 2018, schoot een oud-leerling daar veertien leerlingen, een aardrijkskundeleraar en twee andere personeelsleden dood. Het leidde dankzij een groepje leerlingen van de school tot massale, landelijke protesten waaraan vooral tegenstanders van het wijdverbreide wapenbezit in de VS deelnamen. Op voorstanders van wapenbezit had de gebeurtenis een andere uitwerking. Zij pleitten juist voor bewapening van scholen.

President Trump schaarde zich onder hen. „De school moet harder worden, niet zachter”, zei hij na de tragedie in Parkland. Hij twitterde: ,,Gewapende docenten (en vertrouwde mensen die op school werken) houden van onze leerlingen en zullen hen beschermen… er zullen geen schietpartijen meer zijn – een grote en goedkope afschrikking?”

Schoolbestuur

Aan de andere kant van de lijn zucht Debbie Jessee, voorzitter van het schoolbestuur van Lee County (elf basis- en middelbare scholen, zo’n 3.200 leerlingen). Ze is een gepensioneerde leraar geschiedenis en zij was in eerste instantie niet vóór het voorstel van een medebestuurder om de schoolveiligheid te verhogen door middel van zo’n special conservator of the peace. Dat is geen politieagent, maar een burger met politiebevoegdheden en het recht daarbij een wapen te dragen.

De wet van de staat Virginia staat toe dat de lokale rechtbank een Amerikaans burger van achttien jaar of ouder aanwijst als SCOP – door mensen die het weten kunnen uitgesproken als S-COP, waardoor het naar politie (cop) klinkt. De rechtbank toetst de training en de psychologische tests van de aanvrager, bekijkt de achtergrondcheck van de politie en omschrijft heel precies de bevoegdheden van de SCOP en de geografische grenzen waar deze de bevoegdheden bezit.

Er lopen in de staat 431 van deze geregistreerde semi-agenten rond, zegt Joe Marshall van het Department of Criminal Justice Services dat de certificaten verstrekt en controleert. Andere staten kennen ook de ‘speciale politieagent’, maar in geen andere staat kan hij zulke grote bevoegdheden krijgen als in Virginia. De aantrekkingskracht ervan op opdrachtgevers is groot en groeiende volgens SCOP-trainer Mitch Tyler, mede-eigenaar van Safeside Tactical schietbaan en training. Wie niet kan rekenen op de politie (,,Een afgelegen ziekenhuis bijvoorbeeld”, zegt Tyler) en wie niet kan betalen voor een eigen beveiligingstak, die kan de SCOP inhuren.

Ziekenhuizen

Zo staan er SCOP’s in verschillende ziekenhuizen en heeft het Virginia Museum of Fine Arts in Richmond oud-militair en justitieambtenaar Orlando Irving als SCOP in dienst. Volgens zijn Facebook-profiel is hij ,,wapenenthousiast en renaissanceman” en op zijn profielfoto draagt hij een Panzer AR 12 semiautomatisch geweer 12G Magnum. Volgens de LinkedIn-pagina van het museum heeft hij ,,algemeen gesproken dezelfde bevoegdheden als een politieman”. De SCOP verdient in het museum $ 14,20 per uur – waarmee hij volgens de ranglijst van het ministerie van Werkgelegenheid in de buurt komt van groenwerkers en van baliepersoneel in de autoverhuur.

De inzet van de SCOP is voor het schoolbestuur van Lee County een kostenkwestie. Het beste zou zijn de School Resource Officer, die onder toezicht van de sheriff werkt, zegt Debbie Jessee. Daar hebben ze er nu vier van, misschien worden het er vijf. Maar dat kost geld: 50.000 à 60.000 dollar per jaar. Weliswaar delen ze de kosten met de lokale sheriff, maar dan nog. Voor een bestuur dat ook oude daken en lekke goten moet vervangen, is het niet op te brengen. De SCOP daarentegen is een personeelslid, hij stáát al op de loonlijst van school.

Krijgt de SCOP-leraar dan een bonus, zoals president Trump suggereerde? „Euh, nee”, zegt Jessee. „Hun identiteit moet immers geheim blijven.” Jessee zelf weet alleen dat de helft van de SCOP’s in spe op haar scholen man is en de andere helft vrouw. „Het is geen macho-ding.”

Wapenvergunning

Hielp het bij de discussie in Lee County nog dat president Trump voor bewapende leerkrachten was? Nee, zegt Jessee. „Voor mij maakte dat in elk geval niet uit.” Wat haar overtuigde, was de lerares die tijdens de discussie opstond en volgens Jessee sméékte om een wapen te mogen dragen om haar leerlingen te beschermen. „Er was ook een lerares die wel een wapenvergunning had, maar die zei dat ze beslist géén SCOP wilde zijn.”

Of de SCOP werkelijk zijn intrede gaat doen op de scholen van Lee County hangt af van de rechter. Attorney general Mike Herring, zeg maar de minister van Justitie van de staat Virginia, wilde de aanvraag voor een SCOP op school niet goedkeuren. „Het binnenbrengen van ongekwalificeerd personeel met vuurwapens vergroot de kans op een tragisch incident of mogelijk catastrofale verwarring bij een noodgeval”, schreef Herring. De vereniging van leerkrachten in Virginia steunt hem in een verklaring. „Onze scholen hebben meer boeken, meer computers en meer mentoren nodig, niet: meer vuurwapens”, aldus voorzitter Jim Middleston, in het dagelijks leven wiskundeleraar op een middelbare school.

Debbie Jessee begrijpt de weerstand van hoofdaanklager Herring. Er is een essentieel verschil tussen een bewapend personeelslid in een ziekenhuis of museum, of in een school. „Op school kent de leerkracht of de conciërge de leerlingen, daar breng je uren van je leven mee door.”

De schutter in Parkland was een negentienjarige oud-leerling. De twee schutters van de beruchte schietpartij op Columbine Highschool (dertien doden plus de schutters) in 1999 waren leerlingen. „Je vraagt dus in feite aan een leraar of hij bereid is desnoods een van zijn leerlingen dood te schieten”, zegt Jessee.

Ze onderstreept dat het bestuur ook andere maatregelen heeft genomen. Er is al een deursysteem met buzzers, er hangen al camera’s. „We hebben ook ruimte gemaakt voor decanen en mentoren om als raadgevers voor de leerlingen op te treden. Zo kunnen zij de kinderen helpen en in een vroeg stadium zien of ergens problemen opborrelen.”

Jessee voelt zich nog steeds ,,twee kanten op getrokken” door de kwestie. „Ik was bezorgd toen ik het voorstel hoorde. Mijn eerste reactie was: in school the only arms should be the arms to hug your children.”