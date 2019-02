Gezocht in Sri Lanka: beul met uitmuntend karakter

Gezocht: een beul met een „uitmuntend moreel karakter” en een „scherpe geest”. Met een verder weinig opvallende advertentie lijkt de president van Sri Lanka de daad bij zijn omstreden woorden te voegen.

Maithripala Sirisena schokte mensenrechtenorganisaties vorige maand door tijdens een bezoek aan de Filippijnen zijn collega Rodrigo Duterte „een voorbeeld voor de wereld te noemen” vanwege diens omstreden drugsoorlog. Sirisena wilde graag „in zijn voetsporen treden” om „dit gevaar” ook in zijn eigen land onder controle te krijgen, zo verkondigde de president.

Drugshandel, evenals moord en verkrachting, geldt in Sri Lanka als een vergrijp waarvoor de doodstraf kan worden gegeven, maar dat is sinds 1976 niet meer gebeurd. In plaats daarvan zijn dealers veelal tot levenslange gevangenisstraffen veroordeeld. Daar komt Sirisena, geïnspireerd door Duterte, nu op terug. De doodstraf wordt in Sri Lanka middels verhanging uitgevoerd.

Tik van de leraar

Er moet een nieuwe beul geworven worden, omdat de laatste in 2014 ontslag nam. Volgens persbureau Reuters vanwege stress na voor het eerst de galg te hebben gezien – hij heeft nooit een executie hoeven uitvoeren. Vorige jaar werd een nieuwe kandidaat aangenomen, maar die kwam nooit opdagen.

Lijfstraffen kennen een lange geschiedenis in Sri Lanka, waar kinderen op school nog steeds een tik van de leraar kunnen krijgen, ondanks een officieel verbod. De conservatieve Sirisena liet afgelopen zomer al doorschemeren dat hij de doodstraf wilde herinvoeren en werd daarbij gesteund door zijn kabinet.

Maar in de daaropvolgende maanden raakte Sirisena verzeild in een machtsstrijd met zijn premier, die het eiland gedurende ruim twee maanden lamlegde. Inmiddels is de rust enigszins wedergekeerd en probeert Sirisena, die gebutst uit de door hem veroorzaakte crisis is gekomen, zich opnieuw als leider te doen gelden.

‘Persoonlijk voorbeeld’

Tijdens een recent staatsbezoek aan Manilla noemde hij zijn Filippijnse collega een „persoonlijk voorbeeld”. Duterte wordt wereldwijd bekritiseerd voor zijn anti-drugsbeleid, waarbij volgens officiële cijfers meer dan 5.000 vermeende drugscriminelen zijn gedood. Volgens activisten ligt het werkelijke aantal veel hoger.

Vorige week kondigde Sirisena aan dat hij binnen twee maanden de doodstraf weer wil laten uitvoeren, te beginnen met drugshandelaren die momenteel een levenslange straf uitzitten. Het hoofd van het Sri Lankaanse gevangeniswezen is vooruitlopend daarop de zoektocht naar twee beulen gestart. Naast een „uitmuntend moreel karakter” (geen strafblad!), moeten kandidaten man zijn en tussen de 18 en 45 jaar. Het startsalaris is zo’n 175 euro per maand.