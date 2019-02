De avocado is een hype, en juist dat maakt hem minder duurzaam

Avocado’s met hummus van rode bieten op toast, avocadofrietjes, cheesecake met oreokoekjes en avocado. Zo hip en gezond zijn ze, dat in Amsterdam in 2017 een van de eerste avocadorestaurants ter wereld werd geopend. Het ‘groene goud’, zoals de vruchten wel worden genoemd, barst van de gezonde vetten, antioxidanten, mineralen, vezels en vitamines. Vooral onder vegetariërs en veganisten zijn ze daarom zeer geliefd. Alleen al in Nederland wordt volgens het CBS jaarlijks zo’n 40 miljoen kilo avocado gegeten, vier keer meer dan tien jaar geleden.

Maar de avocado heeft een schaduwzijde. Althans, dat beweerde Denker des Vaderlands René ten Bos in een interview dat ik vlak voor de jaarwisseling met hem had. Hij had het over „vrolijke GroenLinksers [die] elkaar complimenteren met hun goede gedrag, maar wel avocado’s eten – heel slecht voor het klimaat”.

Een avocado-etende collega trok die opmerking in twijfel. Hij wees op de website van Milieu Centraal, waar avocado’s een ‘goede keuze’ worden genoemd. Omdat ik zelf toch geen groot liefhebber van avocado’s ben, durfde ik met een gerust hart uit te zoeken wie gelijk heeft.

Enorme waterslurpers

Veel hangt af van de plek waar de avocado wordt geteeld, schrijft ook Milieu Centraal. Eentje uit Spanje die per vrachtwagen naar Nederland komt, is een stuk milieuvriendelijker dan een uit Chili, waar bossen worden gekapt om de winstgevende vrucht te verbouwen. Of uit Mexico, waar hetzelfde gebeurt en waar bovendien criminele bendes het hebben voorzien op de avocadotelers.

Daar komt bij dat avocado’s enorme waterslurpers zijn, volgens het Voedingscentrum tot wel 2.000 liter per kilo. In Chili gebruiken avocadoboeren veel illegaal grondwater of ze tappen water uit de rivier. Dat leidt tot tekorten voor de lokale bevolking. Om die reden kunnen ook avocado’s uit Zuid-Afrika, waar regelmatig waterstress heerst, uit den boze zijn.

Dat zou allemaal nog niet zo erg zijn als de avocado in westerse landen niet zo’n enorme hype was, uitgegroeid tot een ‘basisvoedsel’. Volgens Sanderine Nonhebel, onderzoeker bij het Centrum voor Energie en Milieukunde van de Rijksuniversiteit Groningen zijn voedselhypes nou eenmaal niet duurzaam. „Ze veroorzaken onrust op de handelsmarkten en de landbouw kan dat niet bijhouden”, zei Nonhebel tegen de NOS. Zeker, de milieu- en klimaatschade van vlees is veel groter. Maar een avocado is lang niet altijd het beste veganistische of vegetarische alternatief.