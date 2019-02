Data-analyse van Ajax kan zwabberduik niet voorkomen

Soms heb je medelijden met een televisieprogramma dat tegelijk wordt uitgezonden met een belangrijke voetbalwedstrijd. Maar soms heb je helemaal geen medelijden met een televisieprogramma dat tegelijk wordt uitgezonden met een belangrijke voetbalwedstrijd.

Woensdagavond zag ik een flard van De Nederlandse muziektest (Avrotros). Onder leiding van Jan Smit en Romy Monteiro moesten televisiemensen (Patty Brard, een Roelvinkje en nog een paar) quizvragen beantwoorden over Circus Custers, The Shorts en De Soundmix Show. Gegiebel, geschreeuw en meezingerij. Meligheid à la Paul de Leeuw zonder Paul de Leeuw is onverdraaglijk. (Overigens had ik alle vragen die ik hoorde goed: drie kansen, drie goals.)

Wel had ik te doen met De kennis van nu, het prettige wetenschapsprogramma van de NTR dat recht tegenover Ajax-Real Madrid stond geprogrammeerd. Je zou denken dat men dan een onderwerp kiest dat niets met voetbal te maken heeft: de invloed van de plasticsoep op de paringsrituelen van de zeester, bijvoorbeeld.

Maar nee, De kennis van nu ging over Ajax. Preciezer: over hoe Ajaxtrainer Erik ten Hag veel en graag gebruik maakt van data-analyse. We zagen presentator Diederik Jekel met bewegingswetenschapper Vosse de Boode langs het trainingsveld staan – bij Ajax krijgen ook de bewegingswetenschappers een jas met hun initialen. Data vertellen trainers dingen die ze zelf over het hoofd zien, zoals het verschil tussen een traag rennende speler en eentje die te laat ziet wanneer hij moet gaan rennen,

De Boode legde uit hoe bij de training van Ajax met sensoren en camera’s de posities (en medische data) van alle spelers continu worden vastgelegd. Alle bewegingen van de spelers kunnen in een kantoor op monitoren worden gevolgd. Elke stap wordt opgeslagen. ’s Avonds gaat alles naar de app van de trainer.

Terwijl in Amsterdam de VAR met zijn camera’s het internationale voetbalkapitaal van Real Madrid in bescherming nam, toonde De kennis van nu hoe een Rotterdamse balletschool al zijn dansersdata registreert, onder meer om de kans op blessures te verminderen. Opmerkelijk: alle dansers ontweken de vraag of ze betere dansers werden van de informatie over hun passen en sprongen – het moet wel kunst blijven.

Diederik Jekel werd even later met wit tape vol sensoren geplakt en in een namaakdoel gezet. Er hingen ballen aan touwtjes, er lagen blauwe valmatten om hem heen. Ajax-keepers staan daar vaker, om na te gaan hoe ze staan als ze een bal verwachten, met welke spieren ze zich afzetten en hoe ze naar de hoek duiken.

De Beer van De Meer

Keeper Jekel deed mij denken aan Piet Schrijvers, de legendarische Beer van de Meer. Tijdens het duiken werd hij discreet buiten beeld gehouden, maar het bijbehorende grafiekje kregen we te zien: dat vormde geen rechte lijn, maar ging op een neer. Jekel bleek een zwabberduiker.

Ik wist dat allemaal al voor de aftrap omdat ik De kennis van nu al eerder bezat. De omroep had besloten de uitzending al een paar uur voor Ajax-Real Madrid online te zetten op het platform NPO Start. Rond kwart voor elf zag ik bij Veronica hoe Ajax-keeper André Onana naar een voorzet dook. Die pakt hij zeker, dacht ik. Hij staat immers steeds in dat hok met die valmatten. Maar nee! Onana produceerde een zwabberduik en miste de bal. Madrid scoorde, Ajax verloor.

Zoals Erik ten Hag al had gezegd in De kennis van nu: „Iedereen heeft verstand van voetbal, maar het valt soms tegen.”