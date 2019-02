Niet staren! En andere gedragsregels voor in de sauna

Kijken is onvermijdelijk, maar doe het niet te lang

Er zijn mensen die niet naar de sauna gaan omdat ze bang zijn om bekeken te worden. Helemaal onterecht is dat niet. Mensen kijken nu eenmaal naar elkaar, en van blote mensen is het helemaal lastig je ogen af te houden, zeker als er iets opvallends of ongewoons aan of op iemands lichaam te zien is. Maar langer dan één of twee seconden hoort dat niet te duren, daarna wordt het al snel staren.

Een flinke stap verder ging de man die ik jaren geleden aantrof in het zwembad van een sauna in Noord-Holland. Dat zwembad betrad je niet met de brede trap die je veel in sauna’s ziet, en waarop je zonder al te veel benengespreid het water inloopt, maar met een klassiek zwembadtrapje. Daaronder had deze man zich geposteerd – en hij gaf zijn ogen de kost.

Net als veel andere mensen maakten mijn vriendinnen en ik de fout dat pas te melden toen we de sauna verlieten, zodat het voor het personeel te laat was om iets te doen. Want hinderlijk bekeken worden is een gegronde reden tot klagen.