Nederlandse economie groeide harder dan verwacht

De Nederlandse economie is in het vierde kwartaal van 2018 met 0,5 procent gegroeid. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag bekendgemaakt op basis van voorlopige cijfers. Dat is meer dan in de drie maanden ervoor. Over het hele jaar groeide de economie met 2,5 procent.

Het CBS schrijft de groei vooral toe aan meer consumptie en investeringen. Het handelssaldo droeg ook bij, maar minder dan in 2017. In dat jaar groeide de economie met 2,9 procent.

Consumentenvertrouwen

Consumenten hebben in 2018 2,5 procent meer besteed dan in 2017. In dat jaar, dat volgens het CBS over de breedte uitzonderlijk goed was, werd 1,9 procent meer uitgegeven. Vooral auto’s en elektrische apparaten waren in trek. Meer dan de helft van alle uitgaven ging naar diensten zoals horeca, vervoer en communicatie. Het consumentenvertrouwen is ook positief. Tot en met de zomer ging dat gelijk op met het hoge niveau van 2017, daarna is het iets teruggelopen.

De Europese economie zal dit dit jaar minder snel groeien dan in het afgelopen jaar en trager dan verwacht. Die verwachting sprak de Europese Commissie vorige week uit.

Hoewel het aantal verkochte woningen met bijna 10 procent daalde tot 218.000, komt 2018 nog altijd op de tweede plaats na recordjaar 2017. Bedrijven investeerden wel meer in woningen, evenals in gebouwen. De Nederlandse export nam met 2,7 procent toe ten opzichte van een jaar eerder. In 2017 was de export met 5,3 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder.

2017 was nog een buitengewoon goed jaar voor de Nederlandse economie, die toen met 3,1 procent groeide. Zo hoog was de groei niet meer geweest sinds 2007.

Vorige week bleek de industriële productie in Nederland vrij onverwacht gekrompen, voor het eerst in drie jaar. In december lag de dagelijkse productie gemiddeld 4,2 procent lager dan diezelfde maand in 2017. Het CBS had daar toen niet direct een verklaring voor: “Dat de groei afvlakt mag niet verbazen, maar een krimp van 4 procent is wel heel groot.”

Duitsland

Duitsland, de grootste economie van Europa, groeide vorig kwartaal met precies 0 procent, niet dus. Na een krimp van 0,2 procent een kwartaal eerder, had een nieuw verlies een recessie betekend. Volgens persbureau AP hadden de Duitsers onder meer last van de effecten van het Chinees-Amerikaanse handelsconflict op de wereldwijde handel.