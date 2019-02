Akkoord over oprichting Europese Arbeidsautoriteit

De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Europa zijn donderdag tot een overeenkomst gekomen voor de oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit (ELA). Dat heeft de Commissie bekendgemaakt. De toezichthouder moet ervoor zorgen dat Europese regels beter worden gehandhaafd door bijvoorbeeld nationale arbeidsinspecties beter te laten samenwerken.

Steeds meer Europeanen bewegen zich door de Europese Unie. Zo woonden of werkten in 2017 zeventien miljoen Europeanen in een ander lidstaat dan waar ze zijn geboren. In 2006 lag dit aantal nog op negen miljoen. Ook pendelen 1,4 miljoen Europeanen voor hun werk naar een ander land in de EU. Volgens de Commissie moet de toezichthouder deze arbeidsmobiliteit ondersteunen en de werking van de interne markt verbeteren.

Lees ook: Gelijk loon voor Poolse arbeider? Nou, nee

‘Gelijk loon voor gelijk werk’

Europarlementariër Jeroen Lenaers (CDA), die betrokken was bij de onderhandelingen, zegt in een verklaring dat dit agentschap moet “zorgen voor een betere handhaving van de Europese regels voor arbeidsmobiliteit”. Hij schrijft dat de komst van de toezichthouder essentieel is voor het handhaven van regels. “Denk bijvoorbeeld aan de detacheringsrichtlijn, waarin we hebben gezorgd voor gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plek om zo oneerlijke concurrentie en verdringing op de arbeidsmarkt tegen te gaan.”

Voorzitter van de Commissie Jean-Claude Juncker kondigde de komst van de toezichthouder voor het eerst aan in september 2017 tijdens zijn State of the Union, de jaarlijkse toespraak in het Europees Parlement. Hij noemde het toen “absurd” dat er wel een Europese toezichthouder is voor de bancaire sector maar geen voor arbeid. In maart 2018 bracht de Commissie een eerste voorstel naar buiten. Het akkoord dat donderdag is gepresenteerd moet nog worden goedgekeurd door de lidstaten.

Het is nog niet bekend waar de toezichthouder zich gaat vestigen. De ELA wordt in 2019 opgericht en er komen 140 mensen te werken. De autoriteit krijgt een jaarlijks budget van vijftig miljoen euro.