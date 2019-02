Airbus stopt met productie ‘superjumbo’ A380

Vliegtuigbouwer Airbus levert per 2021 geen A380’s meer. Het grootste passagiersvliegtuig ter wereld wordt te weinig besteld, zegt topman Tom Enders donderdag in een verklaring. De consequenties van het besluit waren al grotendeels meegenomen in de jaarresultaten van Airbus over 2018.

Nu Emirates een bestelling gedeeltelijk annuleert, is er voor Airbus niet meer voldoende basis om het gigantische vliegtuig nog langer te produceren. De maatschappij had een opdracht van 162 toestellen lopen, maar heeft dat aantal laten verlagen naar 123. De komende twee jaar worden er nog veertien A380’s aan de Dubai geleverd. Over twee jaar rolt de laatste, lang het vlaggenschip van Airbus, van de band.

Airbus legde het lot van de A380 vorig jaar al in handen van Emirates. Als de maatschappij er niet zes per jaar zou bestellen, stokte de productie.

Consequenties

Het besluit van Emirates heeft mogelijk gevolgen voor 3.000 tot 3.500 fabrieksarbeiders van Airbus. De fabrikant gaat de komende weken het gesprek aan met vakbonden en sociale partners, maar heeft goede hoop het merendeel van hen binnen het bedrijf ander werk aan te kunnen bieden.

Emirates blijft wel klant van Airbus, en heeft met de fabrikant een overeenkomst getekend voor zeventig kleinere vliegtuigen. De komende jaren neemt Emirates veertig A330-900’s af, en dertig A350-900’s. Daarmee is een bedrag van 21,4 miljard dollar gemoeid.

Kleiner en zuiniger

De A380, ooit gepresenteerd als het vliegtuig van de toekomst, stond er somber voor. De Australische maatschappij Qantas, een van de grootste afnemers van de ‘superjumbo’, liet onlangs ook een opdracht van twintig toestellen annuleren. Maatschappijen geven bij het bestellen van nieuwe toestellen de voorkeur aan kleinere, meer zuinige vliegtuigen. Verreweg het populairste toestel in de vloot van Airbus, is de kleinere A320.

Boeing, de Amerikaanse concurrent van Airbus, verkocht in 2018 voornamelijk haar kleinere types 737 en Dreamliner.

Correctie (14 februari 2019): In een eerdere versie van dit bericht stond dat de A220 het populairste toestel van Airbus was. Dat is de A320.